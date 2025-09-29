NEW YORK, 29 septembre 2025 /CNW/ - LILYSILK, la plus grande marque de soie au monde dédiée à inspirer les gens à vivre une vie à la fois spectaculaire et durable, annonce aujourd'hui que sa nouvelle collection SILKERRY™ s'est entièrement vendue dans les cinq jours suivant sa sortie. Le lancement de cette gamme de vêtements sport marque l'entrée officielle de la marque dans la catégorie des vêtements haute performance et souligne la demande mondiale croissante pour une innovation textile alliant élégance, utilité et confort.

La toute première gamme de vêtements de sport de LILYSILK : SILKERRY™

Fabriquée à partir d'un tissu éponge renforcé de soie exclusif, la collection SILKERRY réinvente le style décontracté avec la douceur respirante du coton éponge et les avantages luxueux de la soie naturelle. Sa conception unique à double couche comprend un intérieur en soie douce qui offre une douceur inégalée, une fraîcheur instantanée et une régulation de l'humidité, tandis que la couche extérieure en coton offre résistance, respirabilité et une structure pour un usage quotidien.

La collection comprend trois lignes de style distinctes : Seamflow, Porchlight et Heirloom '89, disponibles en quatre coloris neutres. Chaque ligne reflète une facette différente du mode de vie moderne, notamment la vie urbaine dynamique, la vie décontractée à la maison et les vêtements de sport intemporels. Les pièces emblématiques comme le Seamflow Verge Hoodie et la Heirloom '89 Zip Jacket ont été saluées pour leur élégance et leur fonctionnalité.

Les clientes ont répondu avec enthousiasme à l'expérience SILKERRY™. Jennifer C., qui a passé une deuxième commande après avoir reçu sa première pièce, a fait l'éloge du tissu, qu'elle a qualifié de « substantiel tout en restant respirant », ajoutant qu'elle aimait la double fermeture éclair et qu'elle prévoyait de porter son nouvel ensemble lors d'une promenade matinale.

Michelle R., une nouvelle cliente, a indiqué qu'elle avait commandé une veste et un jogging en espresso et en gris. Elle a noté que le tissu « semble être un investissement intelligent » et qu'il est « agréable au toucher », en particulier pour les personnes qui sont sensibles à la texture.

La collection a également été approuvée par des célébrités, comme la mannequin Karlie Kloss et l'actrice Brittany Snow, portant des pièces SILKERRY™ sur les réseaux sociaux et lors d'apparitions publiques.

« Nous sommes très touchés par l'accueil réservé à notre nouvelle collection », déclare David Wang, chef de la direction de LILYSILK. « L'épuisement des stocks en quelques jours seulement est une preuve évidente de la confiance de notre communauté. Nous travaillons avec diligence pour réapprovisionner nos stocks et espérons pouvoir bientôt en faire profiter nos clientes. »

Le prochain lot de SILKERRY™ sera bientôt disponible en précommande, LILYSILK ayant intensifié sa production pour répondre à la demande mondiale. Nos clientes sont invitées à réserver leurs pièces sur le site web officiel. Découvrez la collection SILKERRY™ et plus encore sur www.lilysilk.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2782834/LILYSILK_s_First_Ever_Activewear_Line_SILKERRY.jpg

SOURCE LILYSILK

CONTACT : Sherry Zhang, Email : [email protected]