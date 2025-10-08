La Collection Cashmere 2025 éblouit Montréal avec une soirée mode haute en émotions

Un événement annuel pour sensibiliser et amasser des fonds pour la lutte contre le cancer du sein, mettant en vedette des créations spectaculaires conçues à partir du papier hygiénique Cashmere UltraLuxe

MONTRÉAL, le 8 oct. 2025 /CNW/ - La célèbre Collection Cashmere a envoûté Montréal lors d'une soirée mémorable alliant mode et solidarité, en appui aux programmes de sensibilisation, de prévention et de traitement du cancer du sein. Cette célébration de la résilience et de la créativité marquait un retour émouvant pour les Produits Kruger, créateur de la marque Cashmere fabriqué ici au Québec.

Les personnalités clés qui ont fait de cette soirée un succès : Rosalie Bonenfant, Lolitta Dandoy, Helmer Joseph, Nadya Toto, Angie Larocque, Antoinette Di Carlo, Susan Irving (Chef Marketing de Produits Kruger) et Karine-Iseult Ippersiel (Présidente et directrice générale de la Fondation du cancer du sein du Québec) (Groupe CNW/Kruger Products Inc.) Des invités de renom ont fait l’honneur d’être présents : Angie Larocque, Rosalie Bonenfant, Lolitta Dandoy, Nadya Toto, Mitsou Gelinas, Catherine Verdon-Diamond, Antoinette Di Carlo, Helmer Joseph et Susan Irving (Chef Marketing de Produits Kruger) (Groupe CNW/Kruger Products Inc.)

L'événement du 6 octobre a mis en lumière le talent local avec la participation de trois designers québécois : Angie Larocque, Antoinette Di Carlo et Helmer Joseph. Ils figuraient parmi les 16 créateurs émergents et établis du pays qui ont relevé le défi de concevoir des tenues stylées entièrement fabriquées à partir du papier hygiénique Cashmere, la marque la plus vendue au Canada. Le thème de cette année, « la Fibre du Nord », rend hommage à la richesse des régions, des cultures et des perspectives qui tissent l'identité canadienne.

« La créativité canadienne est au cœur de la Collection Cashmere, autant sur les robes que dans le produit lui-même. Cette édition revêtait une signification particulière puisqu'elle se déroulait au Québec, où notre société mère Kruger est basée et où elle est en opération depuis 1904 », a déclaré Susan Irving, chef du marketing chez Produits Kruger. « La Collection 2025 est entièrement conçue à partir du papier hygiénique Cashmere UltraLuxe. Fabriqué fièrement au Québec, c'est notre papier le plus doux et luxueux à ce jour. Sa robustesse en fait aussi un "tissu" idéal pour les créations de cette année, tout en incarnant la douceur et la force de l'esprit canadien. Plus que jamais, il est essentiel de célébrer ce qui nous unit. Ensemble, nous pouvons faire une vraie différence là où ça compte. »

Animée par la talentueuse animatrice et actrice québécoise Rosalie Bonenfant, la soirée a rassemblé des figures influentes du monde de la mode et de la philanthropie à La Maison Rose, un lieu novateur offrant un environnement paisible et un soutien essentiel aux personnes touchées par le cancer du sein. L'événement s'est ouvert sur une discussion inspirante avec Lolitta Dandoy, journaliste, chroniqueuse mode, et survivante du cancer du sein; Nadya Toto, l'une des six designers québécoises ayant déjà présenté ses créations dans la Collection Cashmere; et Karine-Iseult Ippersiel, présidente-directrice générale de la Fondation cancer du sein du Québec. La discussion a été suivie du dévoilement des saisissantes robes des trois designers québécois, mettant en valeur le leadership créatif de la province dans le monde de la mode canadienne.

« Nous avons été honorés de recevoir la Collection Cashmere à la Maison Rose, un espace accueillant dédié à soutenir les personnes dont la vie est touchée par le cancer du sein, pour une magnifique célébration de la mode et de la créativité », a déclaré Karine-Iseult Ippersiel, présidente-directrice générale de la Fondation cancer du sein du Québec. « Cet événement est d'une grande importance pour notre fondation, et la Collection Cashmere incarne un moment de solidarité empreint de compassion envers toutes les personnes concernées par le cancer du sein. Nous étions particulièrement fiers de vivre cette expérience significative aux côtés de notre partenaire de longue date, Produits Kruger, ici même dans leur province d'origine. »

Depuis 2004, la campagne annuelle de financement a permis de recueillir plus de 5 millions de dollars pour la cause du cancer du sein, grâce à la collaboration de ses partenaires, la Fondation cancer du sein du Québec (FCSQ) et la Société canadienne du cancer (SCC).

Votez et faites la différence

Dès aujourd'hui et jusqu'au 31 octobre 2025, les Canadiens et Canadiennes peuvent visiter www.CashmereCollection.ca pour voter une fois par jour pour leur création préférée du défilé de cette année. La création gagnante sera dévoilée le 4 novembre 2025. Pour chaque vote, la marque de papier hygiénique Cashmere versera 1 $ à la cause du cancer du sein, par l'entremise de ses partenaires, la Société canadienne du cancer (SCC) et la Fondation cancer du sein du Québec (FCSQ), jusqu'à concurrence de 100 000 $.

En plus de soutenir leur designer favori et la cause, les Canadiens et les Canadiennes courront la chance de gagner un grand prix en argent de 5 000 $ en votant en ligne. Règlements et conditions disponibles ici.

Les Canadiens et Canadiennes peuvent également appuyer la cause en achetant les emballages de papier hygiénique Cashmere et Purex spécialement identifiés du ruban rose. Pour chaque emballage vendu, 1 $ additionnel sera remis directement à la SCC ou à la FCSQ, jusqu'à concurrence de 100 000 $.

À propos de la collection Cashmere

Fondée en 2004, la collection Cashmere, primée à l'international, est une ardente partisane de la communauté du design de mode du Canada et de la lutte contre le cancer du sein. De nombreux grands noms de la mode canadienne ont contribué à la collection, notamment Marie Saint Pierre, Greta Constantine, Denis Gagnon, David Dixon, Rudsak, NARCES, Stephan Caras, Lucian Matis, Rodney Philpott et bien d'autres.

Au cours des 20 dernières années, la collection Cashmere a recueilli plus de 5 millions de $ pour soutenir les programmes de sensibilisation, de prévention et de traitement du cancer du sein pour ses partenaires caritatifs, la Société canadienne du cancer (SCC) et la Fondation du cancer du sein du Québec (FCSQ).

À propos de Cashmere et Produits Kruger inc.

Le papier hygiénique Cashmere, la marque la plus vendue au Canada, reflète l'engagement de Produits Kruger à fournir aux consommateurs des produits de papier hygiénique de la plus haute qualité, fabriqués au Canada. Produits Kruger est le plus grand fabricant de produits de papier à usage domestique, industriel et commercial au Canada. Produits Kruger dessert le marché de consommation canadien avec des marques bien connues comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties®' White Swan® et Bonterra®. Produits Kruger a environ 3 000 employés et exploite dix usines en Amérique du Nord qui ont obtenu la certification de la chaîne de traçabilité (CoC) du FSC® (code de licence FSC® C104904). Pour plus de renseignements, visitez www.produitskruger.ca.

Contribuant depuis longtemps à la lutte contre le cancer du sein, Produits Kruger inc. soutient la Fondation canadienne du cancer du sein (FCCS), qui fait maintenant partie de la Société canadienne du cancer (SCC), depuis 2005, et est actuellement l'un des cinq principaux partenaires nationaux de la SCC luttant contre le cancer du sein. Produits Kruger inc. est également l'un des principaux donateurs de la Fondation du cancer du sein du Québec.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer (SCC) travaille sans relâche pour sauver et améliorer des vies. Nous recueillons des fonds afin de soutenir la recherche sur le cancer. Nous offrons un système de soutien empreint de compassion à toutes les personnes touchées par le cancer, partout au Canada et pour tous les types de cancer. Aux côtés des patients, des proches, des donateurs et des bénévoles, nous œuvrons à bâtir un avenir plus sain pour tous. Car pour vaincre le cancer, il faut l'engagement de chacun. Il faut toute une société.

La Société canadienne du cancer (SCC) est le plus important bailleur de fonds caritatif national de la recherche sur le cancer du sein au Canada. Depuis son sommet à la fin des années 1980, le taux de mortalité par cancer du sein chez les femmes a presque diminué de moitié. Ce recul reflète l'impact de recherches porteuses de changements, qui ont permis d'améliorer le dépistage et le traitement du cancer du sein. Cependant, il reste encore beaucoup à faire, car le cancer du sein demeure le cancer le plus fréquemment diagnostiqué et la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes au pays. Les fonds recueillis grâce à ce partenariat seront investis dans les principaux programmes de recherche et de soutien de la SCC en matière de cancer du sein.

Pour plus de renseignements, visitez ici.

À propos de la Fondation du cancer du sein du Québec

La Fondation du cancer du sein du Québec est le seul organisme philanthropique à s'assurer que les résultats de ses investissements dans la recherche sur le cancer du sein demeurent au Québec. En plus de 31 ans, elle a collecté plus de 72 millions de dollars, qu'elle a investis dans la recherche de pointe et dans les programmes de soutien gratuits destinés aux patientes atteintes d'un cancer du sein et à leurs proches. Grâce à la recherche et à l'innovation, au soutien et à l'éducation, elle veille à ce que les personnes atteintes de la maladie et leurs familles restent au cœur de sa mission. Familles, chercheurs, bénévoles et donateurs partagent tous le même espoir : accroître le taux de survie des personnes touchées par le cancer du sein et améliorer leur qualité de vie. Suivez la FCSQ sur les médias sociaux sur Facebook , LinkedIn et Instagram.

Pour plus d'informations ou pour organiser un entretien, veuillez contacter : Laura Perez, North Strategic pour le compte de Produits Kruger Inc, [email protected]