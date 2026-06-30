La Coalition humanitaire salue la décision du gouvernement canadien de doubler les dons destinés à sa réponse d'urgence aux séismes au Venezuela

La population canadienne est invitée à faire un don sur www.coalitionhumanitaire.ca ou au 1-855-461-2154

OTTAWA, ON, le 30 juin 2026 /CNW/ - La Coalition humanitaire, qui rassemble 12 organisations d'aide humanitaire de premier plan à travers le Canada, se réjouit de l'annonce du gouvernement du Canada qu'il versera un montant équivalent, dollar pour dollar, aux dons recueillis dans le cadre de sa réponse d'urgence aux séismes au Venezuela. Les dons versés à la Coalition humanitaire et à ses 12 organisations membres seront doublés rétroactivement du 25 juin 2026 au 14 juillet 2026.

Deux tremblements de terre successifs ont frappé le centre-nord du Venezuela le 24 juin, causant d'importants dégâts dans une région densément peuplée. Au moins 1719 personnes ont été tuées, 5000 blessées et des dizaines de milliers sont toujours portées disparues, des chiffres qui augmentent d'heure en heure.

Pour répondre aux besoins humanitaires croissants, les membres de la Coalition humanitaire intensifient leurs interventions en fournissant de la nourriture, des abris d'urgence, de l'eau potable et un soutien en matière d'assainissement, des services de santé et un soutien psychosocial aux familles touchées.

Cette catastrophe survient à un moment où le Venezuela était déjà confronté à d'importants défis humanitaires. Avant les séismes, près de 8 millions de personnes avaient déjà besoin d'aide humanitaire, en raison de la stagnation économique, de l'inflation et de la saturation des services publics.

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Tiffany Baggetta, directrice générale de la Coalition humanitaire, déclare : « L'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement du Canada permettra de doubler les interventions menées par nos organisations membres en cette période critique. Les témoignages qui nous parviennent du Venezuela sont tout simplement déchirants : la destruction est omniprésente et de nombreuses familles n'ont d'autre choix que de dormir dans la rue. Nous lançons un appel urgent à la générosité des Canadiennes et Canadiens afin qu'ils fassent un don dès aujourd'hui pour nous aider à acheminer d'urgence de l'aide humanitaire aux centaines de milliers de familles prises au piège de cette tragédie inimaginable. »

Les membres de la Coalition humanitaire sont Action contre la faim, la Banque canadienne de grains, Canadian Lutheran World Relief, CARE Canada, Médecins du Monde, Humanité & Inclusion Canada, Islamic Relief Canada, Oxfam Canada, Oxfam-Québec, Plan International Canada, Aide à l'enfance et Vision Mondiale Canada.

La population canadienne peut contribuer à acheminer rapidement une aide d'urgence aux personnes touchées par les séismes au Venezuela en faisant un don sur www.coalitionhumanitaire.ca ou en appelant le 1-855-461-2154.

À propos de la Coalition humanitaire

La Coalition humanitaire rassemble 12 organisations d'aide de premier plan afin d'offrir aux Canadiennes et aux Canadiens un moyen simple et efficace d'apporter leur aide lors de crises humanitaires internationales majeures. Nous facilitons les dons en éliminant la concurrence pour les dons, en sensibilisant davantage aux besoins des populations affectées et en réduisant la duplication des coûts, ce qui se traduit par une aide accrue pour les survivants.

SOURCE Coalition Humanitaire

Pour plus d'informations ou pour obtenir une entrevue, veuillez contacter : Marie-Claude Rouillard, Directrice du marketing, des communications et des partenariats, [email protected]