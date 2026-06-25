La Coalition humanitaire lance un appel d'urgence suite aux séismes affectant des millions de personnes à travers le Venezuela

La population canadienne est invitée à faire un don sur www.coalitionhumanitaire.ca ou au 1-855-461-2154

OTTAWA, ON, le 25 juin 2026 /CNW/ - Les principales organisations d'aide humanitaire du Canada, qui unissent leurs forces au sein de la Coalition humanitaire, mobilisent des fonds pour acheminer de l'aide d'urgence aux familles à travers le Venezuela.

Des séismes successifs ont frappé le centre-nord du Venezuela le 24 juin dernier, causant des dégâts considérables dans une région densément peuplée. On estime à plus de 16 millions le nombre de personnes qui se trouvaient dans la zone touchée. Des bâtiments se sont effondrés dans plusieurs États, des enfants et des familles ont été contraints de quitter leur domicile, et les hôpitaux, le réseau électrique et les infrastructures essentielles ont subi des dommages considérables.

Afin de répondre aux besoins humanitaires urgents, les membres de la Coalition humanitaire intensifient rapidement leur intervention en fournissant des abris d'urgence, de l'eau potable et des services d'assainissement, des soins de santé, une aide financière et un soutien psychosocial aux familles touchées.

Cette catastrophe survient à un moment où le Venezuela était déjà confronté à d'importants défis humanitaires. Avant même les séismes, près de 8 millions de personnes avaient besoin d'aide humanitaire, en raison de la stagnation économique, de l'inflation et de la saturation des services publics.

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Tiffany Baggetta, directrice générale de la Coalition humanitaire, déclare : « Bien que l'ampleur totale des dégâts causés par ces deux séismes majeurs ne soit pas encore pleinement connue, nous savons que des millions de personnes à travers le Venezuela ont été exposées à de fortes secousses et que des milliers de familles dans plusieurs États ont été touchées. Malheureusement, le nombre de personnes dans le besoin devrait grimper dans les heures et les jours à venir. Nous faisons un appel urgent à la générosité des Canadiennes et Canadiens afin qu'ils fassent un don dès aujourd'hui pour fournir de l'aide humanitaire vitale aux enfants et aux familles piégés dans cette affreuse tragédie. »

Les membres de la Coalition humanitaire sont Action contre la faim, la Banque canadienne de grains, Canadian Lutheran World Relief, CARE Canada, Médecins du Monde, Humanité & Inclusion Canada, Islamic Relief Canada, Oxfam Canada, Oxfam-Québec, Plan International Canada, Aide à l'enfance et Vision Mondiale Canada.

La population canadienne peut contribuer à acheminer rapidement une aide d'urgence aux personnes touchées par la crise au Moyen-Orient en faisant un don sur www.coalitionhumanitaire.ca ou en appelant le 1-855-461-2154.

À propos de la Coalition humanitaire

La Coalition humanitaire rassemble 12 organisations d'aide de premier plan afin d'offrir aux Canadiennes et aux Canadiens un moyen simple et efficace d'apporter leur aide lors de crises humanitaires internationales majeures. Nous facilitons les dons en éliminant la concurrence pour les dons, en sensibilisant davantage aux besoins des populations affectées et en réduisant la duplication des coûts, ce qui se traduit par une aide accrue pour les survivants.

SOURCE Coalition Humanitaire

Pour plus d'informations ou pour obtenir une entrevue, veuillez contacter : Marie-Claude Rouillard, Directrice du marketing, des communications et des partenariats, [email protected]