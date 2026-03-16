La population est invitée à faire un don sur www.coalitionhumanitaire.ca ou au 1-855-461-2154

OTTAWA, ON, le 16 mars 2026 /CNW/ - Les principales organisations d'aide humanitaire du Canada, qui unissent leurs forces au sein de la Coalition humanitaire, lancent un appel aux dons pour acheminer de l'aide d'urgence au Liban, en Syrie et ailleurs au Moyen-Orient.

Depuis le 28 février, l'escalade de la violence militaire au Moyen-Orient s'aggrave et se propage, entraînant des besoins humanitaires criants :

Plus de 2000 personnes ont été tuées et plus de 20 000 ont été blessées depuis le début du conflit.

Près de quatre millions de personnes sont déplacées à l'intérieur de leur propre pays. Rien qu'au Liban, plus de 810 000 personnes, dont environ 290 000 enfants, ont été contraintes de quitter leur foyer.

Les hostilités ont touché 14 pays à ce jour, détruisant ou endommageant des écoles, des hôpitaux, des centres de santé et des infrastructures énergétiques.

Les membres de la Coalition humanitaire intensifient leurs interventions en fournissant de la nourriture, de l'eau potable, des services de santé d'urgence, des abris temporaires, une aide financière et un soutien psychosocial aux familles au Liban et en Syrie. Les organisations membres surveillent également la situation et renforcent leurs actions pour répondre aux besoins urgents en Afghanistan, à Gaza, en Irak, en Jordanie, en Turquie et en Cisjordanie.

La Coalition humanitaire exhorte les dirigeants à mettre fin à la violence et à trouver une solution qui respecte les droits, la dignité et la sécurité de tous et de toutes. Toutes les parties doivent prendre des mesures pour protéger les civils, en particulier les enfants et les familles.

Citation :

Tiffany Baggetta, directrice générale de la Coalition humanitaire, déclare : « L'escalade de la violence militaire qui brise des vies dans toute la région nous alarme profondément. À l'heure actuelle, les besoins humanitaires explosent. Nous lançons un appel urgent à la générosité des Canadiennes et des Canadiens pour qu'ils fassent un don dès aujourd'hui afin de soutenir l'aide humanitaire destinée aux enfants et aux familles victimes de ce conflit. »

Les membres de la Coalition humanitaire sont Action contre la faim, la Banque canadienne de grains, Canadian Lutheran World Relief, CARE Canada, Médecins du Monde, Humanité & Inclusion Canada, Islamic Relief Canada, Oxfam Canada, Oxfam-Québec, Plan International Canada, Aide à l'enfance et Vision Mondiale Canada.

La population canadienne peut contribuer à acheminer rapidement une aide d'urgence aux personnes touchées par la crise au Moyen-Orient en faisant un don sur www.coalitionhumanitaire.ca ou en appelant le 1-855-461-2154.

À propos de la Coalition humanitaire

La Coalition humanitaire rassemble 12 organisations d'aide de premier plan afin d'offrir aux Canadiennes et aux Canadiens un moyen simple et efficace d'apporter leur aide lors de crises humanitaires internationales majeures. Nous facilitons les dons en éliminant la concurrence pour les dons, en sensibilisant davantage aux besoins des populations affectées et en réduisant la duplication des coûts, ce qui se traduit par une aide accrue pour les survivants.

SOURCE Coalition Humanitaire

Pour plus d'informations ou pour obtenir une entrevue, veuillez contacter : Marie-Claude Rouillard, Directrice du marketing, des communications et des partenariats, [email protected]