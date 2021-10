La Coalition des droits des vapoteurs du Québec salue la nomination de l'honorable Jean-Yves Duclos comme ministre de la Santé du Canada et l'honorable Carolyn Bennett comme ministre de la Santé mentale et des Dépendances

MONTRÉAL, le 29 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ) tient à saluer la nomination de l'honorable Jean-Yves Duclos comme nouveau ministre de la Santé du Canada de même que de l'honorable Carolyn Bennett comme ministre de la Santé mentale et des Dépendances. Il s'agit d'une bonne nouvelle à la lumière de leurs compétences et de leurs vastes et solides expériences, certes, mais aussi de l'approche sensée et empreinte d'humanité qu'ils ont privilégiée jusqu'à ce jour dans la gestion des dossiers qui leur ont été confiés.

Pour la Coalition, il s'agit d'un atout appréciable étant donné l'importance des enjeux soulevés par les projets de règlement et de décret sur les arômes dans les produits de vapotage, et du sérieux des suites de la consultation dont ils ont fait l'objet lors d'une consultation qui a pris fin le 2 septembre dernier.

« Le dogmatisme n'a pas sa place dans une démarche de santé publique axée sur la réduction des méfaits inhérents à la dépendance tabagique qui affecte plus d'un million de fumeurs et fumeuses au Québec et qui tue chaque année plus de 10 000 Québécois et Québécoises » a commenté Mme Christina Xydous, porte-parole de la Coalition des droits des vapoteurs du Québec

Non seulement le tabagisme est-il la principale cause de décès évitables, mais il affecte aussi une forte proportion de citoyens et citoyennes comptant parmi les plus vulnérables de notre société, en particulier les personnes à faibles revenus et celles aux prises avec des problèmes de santé mentale » d'ajouter Mme Xydous.

Il faut prendre tous les moyens pour empêcher des milliers de gens de recommencer à fumer et pour éviter de décourager ceux et celles qui cherchent une alternative efficace au tabac mortel.

La science confirmant de façon claire et non équivoque que le vapotage est le moyen le plus efficace pour réduire les méfaits du tabagisme, interdire des saveurs c'est faire fausse route, alors que 93 % des fumeurs et vapoteurs adultes choisissent une saveur autre que le tabac pour arrêter de fumer.

Sans compter une récente publication de la Yale School of Public Health selon laquelle l'utilisation des saveurs autres que celle du tabac augmente de 2,3 fois les chances d'arrêter de fumer, comparativement à l'utilisation des cigarettes électroniques aromatisées au tabac. « Le nouveau ministre fédéral de la Santé et sa collègue ministre de la Santé mentale et des Dépendances doivent gérer un véritable enjeu de santé publique et la Coalition entend bien les aider. » de conclure Christina Xydous.

À PROPOS DE LA COALITION

La Coalition des droits des vapoteurs du Québec a pour mission de promouvoir et de défendre les droits des vapoteurs et vapoteuses ainsi que des fumeurs et fumeuses pour un accès à un outil important de réduction des méfaits du tabac, soit le vapotage.

