La CN2i face à deux avenues

MONTRÉAL, le 31 janv. 2025 /CNW/ - Les travailleuses et travailleurs du Syndicat unifié de la presse écrite régionale (SUPER-CSN) viennent de prendre connaissance de deux avenues de restructurations potentielles dont l'une prévoit la liquidation de la CN2i et le transfert partiel des emplois vers La Presse. Les coopérantes et coopérants devront se prononcer prochainement sur la question.

« Actuellement, il nous manque encore plusieurs informations avant de pouvoir nous positionner sur notre avenir. Ce qui est clair, c'est que nous allons porter la voix de nos membres en veillant à protéger durablement le plus d'emplois aux meilleures conditions possibles, en vertu de nos droits syndicaux applicables », déclare Karine Tremblay, présidente du SUPER-CSN.

« Depuis le début de notre aventure, il y a maintenant six ans, les coopérantes et coopérants se sont donnés corps et âme afin de soutenir notre mission de maintien d'une information régionale forte et présente dans les communautés. Depuis le début, les syndicats sont des partenaires de premier ordre, et en ce sens, nous demeurons donc incontournables dans la transformation actuelle », conclut la présidente du syndicat.

À propos

Le SUPER-CSN regroupe environ 210 membres affiliés à la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN). Il regroupe les travailleuses et travailleurs des journaux Le Soleil, Le Droit, La Tribune, de La Voix de l'Est, du Nouvelliste, du Quotidien et le site Les As de l'info.

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de près de 1 600 syndicats, elle défend plus de 330 000 travailleuses et travailleurs de tous les secteurs d'activité sur l'ensemble du territoire. Elle prend part à plusieurs débats de fond de la société québécoise pour une société plus solidaire, plus démocratique, plus équitable et plus durable.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Martin Petit, 514 894-1326, [email protected]