La cloche de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette est classée en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel

QUÉBEC, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce le classement de la cloche de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette en tant qu'objet patrimonial pour ses valeurs historique et artistique. La cloche sera ainsi ajoutée au Registre du patrimoine culturel du Québec. Ce geste vise à assurer sa protection, sa mise en valeur et sa transmission au bénéfice des générations actuelles et futures. Il témoigne aussi de l'engagement du gouvernement à préserver le riche patrimoine culturel du Québec.

La cloche de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette a été fabriquée en 1732, vraisemblablement par Michel Moyne, un fondeur établi à Saumure, en France. L'instrument aurait ensuite été importé en Nouvelle-France pour résonner dans le clocher de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, un lieu de culte construit vers 1700 pour servir la mission autochtone des Sulpiciens à Sault-au-Récollet. Au fil des décennies, l'instrument est déplacé dans d'autres clochers, puis est finalement décroché pour être exposé ponctuellement lors de célébrations. Aujourd'hui conservée chez un propriétaire privé de Rivière-du-Loup, la cloche constitue un témoin matériel rare et particulièrement ancien de l'art campanaire.

Citation

« La cloche de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, témoin matériel important de la genèse de l'un des secteurs les plus anciens de l'île de Montréal, se distingue par sa rareté, car il ne subsisterait au Québec et au Canada que très peu de cloches de la période de la Nouvelle-France. Avec son classement comme objet patrimonial, nous affirmons notre engagement dans la préservation de ce témoin matériel précieux, au bénéfice des Québécoises et des Québécois d'aujourd'hui et de demain. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Liens connexes

Suivez le Ministère dans les médias sociaux.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Source : Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 819 598-2072; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388