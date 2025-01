OTTAWA, ON, le 10 janv. 2025 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) applaudit la clarté que le gouvernement fédéral a apportée aujourd'hui à la Loi canadienne sur la santé et reconnaît que tous les soins primaires médicalement nécessaires devraient être financés par l'État, dans le cadre d'une approche collaborative.

En 2024, l'AMC a mené une vaste consultation nationale sur le financement du système de santé, recueillant l'avis de plus de 10 000 médecins, patients et patientes et autres intervenants et intervenantes clés du système de santé. Ces discussions ont permis d'établir un consensus selon lequel les soins médicalement nécessaires devraient être fondés sur les besoins des personnes, et non pas sur leur capacité de payer.

Nous devons assurer que l'ensemble de la population canadienne a un accès équitable à des soins de santé de qualité. Aujourd'hui, 6,5 millions de personnes n'ont pas d'accès régulier à un prestataire de soins primaires. Les services d'urgence sont régulièrement débordés et manquent de ressources. Les retards en chirurgie sont chose courante.

Nous devons travailler ensemble pour augmenter la capacité du système de santé afin de garantir que les patients et patientes reçoivent les soins nécessaires en temps opportun et que les prestataires de soins peuvent collaborer dans un environnement fondé sur le travail d'équipe.

Nous appuyons l'orientation donnée par le gouvernement fédéral relativement à la Loi canadienne sur la santé, et nous pressons les gouvernements d'éliminer toute ambiguïté permettant de répercuter les frais sur les patients et patientes, sans exception.

L'AMC encourage une clarification comparable en ce qui a trait à la prestation des soins virtuels. Nous demeurons disponibles pour travailler avec les décisionnaires sur cet enjeu et d'autres solutions visant à améliorer l'accès aux soins primaires.

Dre Joss Reimer

Présidente, AMC

