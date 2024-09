BURLINGTON, ON, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Le 16 avril 2024, pour la toute première fois, IKEA Canada a accueilli Une maison, une planète, un événement axé sur l'action et regroupant plusieurs parties prenantes. Ce dernier s'est tenu au 1 Hotel à Toronto, en Ontario. L'événement a rassemblé plus de 100 marques, entreprises, gouvernements, groupes communautaires, entreprises sociales, collèges/universités et consommateurs déterminés à répondre à une question qui se pose depuis des années : comment rendre la circularité plus pertinente, plus accessible et plus abordable pour le Canadien moyen ?

L'événement s'est déroulé en quatre temps :

Une table ronde très intéressante sur le paysage actuel des solutions circulaires au Canada . Des présentations d'entreprises « Fast 5 » où les responsables du développement durable de différents secteurs ont présenté des solutions circulaires concrètes. Des réunions en petits groupes où les participants ont été encouragés à discuter des réussites circulaires dans leurs secteurs et communautés, et à définir les domaines dans lesquels ils pourraient se développer. Une réunion de réflexion sur les résultats de la journée et l'élaboration d'un cadre national commun pour aider les Canadiens à vivre de manière plus circulaire dans leur foyer et leur communauté.

« Une maison, une planète a pour vocation de rassembler des individus et des groupes animés du même esprit afin de mettre en commun des solutions circulaires disparates, déclare Selwyn Crittendon, PDG et directeur Développement durable, IKEA Canada. Nous sommes les experts, les chefs de file et les personnes influentes. Mettons nos solutions sur la table et proclamons d'une seule voix : "Oui, le Canada a un plan pour rendre la circularité facile, accessible et abordable pour vous !" Les Canadiens méritent de vivre mieux et, en tant que chefs de file de la circularité, nous nous devons de leur proposer un plan pour les aider à atteindre cet objectif. »



Au cours de cet événement, les participants ont travaillé ensemble à la mise en commun des réussites circulaires dans leurs secteurs et leurs communautés, ainsi qu'à la définition des domaines propices à la croissance. Cet événement a débouché sur l'élaboration d'un cadre national commun, une sorte de feuille de route, destiné à aider les Canadiens à vivre de manière plus circulaire à la fois chez eux et dans leur communauté. Parmi les points saillants de la feuille de route, on peut citer :

La nécessité d'informer et de sensibiliser les Canadiens sur les possibilités de réutilisation et de réparation au niveau local. L'accessibilité, la commodité et le coût des options circulaires doivent être facilités pour tout le monde, quel que soit l'endroit où l'on se trouve au Canada .

. La circularité n'est pas seulement une activité à vocation écologique, c'est aussi une occasion de créer de la valeur. Si les avantages pour la planète sont évidents, le recyclage, la réutilisation et la réparation sont aussi une question de coût : de plus en plus de Canadiens cherchent à économiser de l'argent en gaspillant moins dans leur maison. La réutilisation et la réparation créent également des emplois.

La circularité est un enjeu mondial qui peut être traité au niveau local. Les grands projets sont toujours collectifs ; les partenariats entre les organisations et les groupes communautaires sont impératifs pour aller de l'avant.

Plusieurs initiatives circulaires sont en place à l'échelle locale. La coordination des occasions et des services de circularité existants doit être améliorée afin de permettre à un plus grand nombre de Canadiens de participer.

Les articles doivent être conçus pour être réassemblés, désassemblés et réparés dès leur conception. Le fait d'encourager une culture de l'innovation circulaire contribuera à faire émerger de nouvelles technologies, de nouveaux systèmes et de nouvelles pratiques, et à normaliser l'appropriation collective des solutions circulaires.

Bien qu'il s'agisse d'un événement IKEA, Une maison, une planète s'est concentré sur les mesures qui peuvent être prises ensemble. La feuille de route de la circularité du Canada n'est pas un simple document de discussion ni un simple résumé de l'initiative Une maison, une planète. Elle est conçue comme un point de départ, une première étape dans l'élaboration de solutions claires et facilement accessibles qui facilitent la réutilisation et la réparation pour les ménages canadiens. Pour en savoir plus sur Une maison, une planète Canada, consultez IKEA.ca/reports (en anglais seulement).

