MONTRÉAL, le 3 mars 2022 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada (TSX : NA) a annoncé aujourd'hui la diffusion et le dépôt auprès des autorités en valeurs mobilières de l'avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires et de la circulaire de sollicitation de procurations de la direction.

La circulaire peut être consultée sur le site Web de la Banque, sur SEDAR ainsi que sur le site Web EnVision de Computershare. L'assemblée annuelle des actionnaires se tiendra à Montréal de manière hybride le 22 avril 2022 à 10 h 00 (HAE).

Les participants qui désirent assister à l'assemblée annuelle en personne sont invités à consulter notre site Web afin de prendre connaissance des mesures sanitaires qui seront en vigueur et vérifier le nombre de places disponibles dans la salle dans l'éventualité où la Banque doive en limiter l'accès.

Il sera également possible d'y participer par webdiffusion à partir de l'adresse https://web.lumiagm.com/409219865 ou par téléphone en mode écoute seulement. Tous les détails pour accéder à l'assemblée annuelle sont également disponibles sur notre site Web.

Selon l'évolution de la situation sanitaire et des directives de la santé publique et des différentes instances gouvernementales, l'assemblée annuelle pourrait être tenue de manière virtuelle exclusivement. Toutes les informations pertinentes seront communiquées sur notre site Web le cas échéant.

Par la même occasion, la Banque annonce que sa déclaration de responsabilité sociale d'entreprise est maintenant disponible à l'adresse bnc.ca/responsabilitesociale. Ce document vise à répondre spécifiquement aux exigences prescrites par le Règlement sur la déclaration annuelle adopté par le gouvernement fédéral (Loi sur les banques). Un rapport plus étoffé des avancées environnementales, sociales et de gouvernance de la Banque sera rendu public au cours des prochaines semaines et pourra être consulté au même endroit.

Lien connexe

Communiqué commun émanant des banques et des sociétés d'assurance-vie canadiennes concernant les assemblées annuelles en 2022

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 367 milliards de dollars au 31 janvier 2022, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 27 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Renseignements: Marianne Ratté, Directrice principale, Relations investisseurs, Banque Nationale du Canada, Tél. : 1 866 517-5455; Jean-François Cadieux, Directeur principal, Affaires publiques et Responsabilité sociale d'entreprise, Banque Nationale du Canada, Tél. : 514 394-6500