MONTRÉAL, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Air Canada a déposé son Avis de convocation à l'assemblée annuelle des actionnaires de 2024 et sa Circulaire de sollicitation de procurations de la direction. Les documents sont publiés sur le site Web d'Air Canada à aircanada.com/investisseurs et peuvent être consultés sur sedarplus.com.

La circulaire contient de l'information à l'intention des actionnaires au sujet de l'assemblée annuelle de la Société prévue le 28 mars 2024. Les actionnaires pourront se prononcer notamment sur l'élection des administrateurs, la nomination des auditeurs, les modifications au Régime d'intéressement à long terme d'Air Canada et la rémunération de la haute direction. Tous les membres du Conseil d'administration élus lors de l'assemblée annuelle de 2023 se représentent à l'élection.

Les actionnaires trouveront dans la circulaire des renseignements sur les programmes de développement durable de la Société, en particulier son plan pour atteindre zéro émission nette d'ici 2050, des initiatives pour assurer la protection des renseignements personnels et la cybersécurité et la promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Cette année, ils y trouveront aussi plus de renseignements sur les programmes accélérés d'accessibilité de la Société.

Assemblée annuelle

L'assemblée d'Air Canada aura lieu en direct sur le Web à l'adresse https://aircanada.com/AGM , ce qui permettra aux actionnaires d'envoyer des questions en temps réel. L'une des propositions d'actionnaires à l'étude est la reprise ou non de la pratique d'avant la pandémie de tenir l'assemblée annuelle en personne. Air Canada n'a pris aucune position quant à cette résolution.

Air Canada utilise les procédures de notification et d'accès pour transmettre les documents pour l'assemblée à ses actionnaires. Ces documents sont accessibles en ligne sur notre site Web , le site Web de notre agent des transferts Compagnie Trust TSX, à l'adresse www.documentsassemblee.com/TSXT/AC_FR/ , et le site Web de SEDAR+ . Les actionnaires peuvent également demander une version papier de ces documents comme il est indiqué dans la circulaire et dans l'avis de disponibilité des documents de la réunion, qui leur seront envoyés par la poste.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux de zéro émission nette de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

