La CIBC soulignera la Journée internationale des femmes en organisant des séminaires sur les finances à l'échelle nationale

TORONTO, le 26 févr. 2020 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des femmes 2020, la Banque CIBC tiendra des évènements gratuits dans plus de 200 emplacements au Canada ouverts aux femmes, à leurs partenaires et aux membres de leur famille. Du 4 au 19 mars, Se mettre à leur place : La relation des femmes avec l'argent mettra l'accent sur la prestation de conseils financiers visant à aider les femmes à réaliser leurs ambitions lors de trois périodes importantes de leur vie : Démarrer votre parcours; Trouver l'équilibre entre votre vies personnelle et familiale; et Amorcer une nouvelle étape et composer avec les coups durs qui surviennent.

Les évènements, qui sont organisés par les équipes des centres bancaires CIBC dans différentes collectivités partout au pays, mettront en vedette des experts qui discuteront de sujets clés touchant la planification financière, y compris l'importance d'investir tôt, la création d'une confiance en matière de placement, les considérations financières à prendre en compte lorsque l'on fonde une famille et la planification successorale.

En 2019, la Banque CIBC a tenu 212 évènements à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Ces évènements ont attiré plus de 7 500 participants. A la suite de ces évènements, la majorité (90 %) des participants ont déclaré avoir une plus grande confiance à l'égard de leurs placements, de leur retraite et de leur planification successorale. Ces évènements font partie des initiatives de la Banque CIBC visant à mettre en lumière l'incidence économique croissante des femmes et notre engagement à soutenir les femmes au cours de leur parcours financier.

Pour en savoir plus et vous inscrire à un évènement, rendez-vous sur le site Web de la Banque CIBC ici.

Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d'envergure mondiale qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements sur la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE CIBC

Renseignements: [email protected] ou 647 456-4556.

Liens connexes

www.cibc.com