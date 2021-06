TORONTO, le 7 juin 2021 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle fera un don de 50 000 $ à l'Indian Residential School Survivors Society (IRSSS), en mémoire des 215 enfants que l'on a trouvés enterrés sur le terrain d'un ancien pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique. Ce don s'ajoute au 1,8 million de dollars que la banque verse annuellement aux collectivités autochtones à l'échelle nationale.

« L'énorme perte subie par la Première Nation Tk'emlúps te Secwépemc a suscité de profonds sentiments de tristesse et de colère partout au pays, a déclaré Paulo Brazinha, premier vice-président et chef régional, Colombie-Britannique, Services bancaires personnels et PME CIBC. Pour favoriser la réconciliation, nous devons affronter notre histoire commune, accepter la vérité au sujet du racisme systémique que vivent les peuples autochtones aujourd'hui, soutenir les survivants et honorer la mémoire des personnes qui ont perdu la vie. »

Établie en Colombie-Britannique, l'IRSSS offre des services essentiels aux survivants du régime des pensionnats et à leur famille au moyen d'une aide juridique et sociale et de ressources éducatives communautaires. Des organismes comme l'IRSSS font les démarches pour offrir des soins adaptés à la culture sur le plan émotionnel, mental, physique et spirituel à toutes les personnes touchées par les traumatismes personnels et intergénérationnels liés au système des pensionnats au Canada.

La semaine dernière, la Banque CIBC a mis ses drapeaux en berne pendant neuf jours - ou 215 heures - une heure pour chacun des enfants trouvés enterrés sur le terrain de l'ancien pensionnat autochtone de Kamloops.

