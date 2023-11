MONTRÉAL, le 8 nov. 2023 /CNW/ - La CIBC et le Club de hockey les Canadiens de Montréal ont annoncé aujourd'hui qu'ils s'associent à nouveau pour aider à concrétiser les ambitions des Québécois avec le retour du concours « Au cœur de nos célébrations ».

Du 7 novembre au 8 décembre 2023, les fans des Canadiens de tout le Québec sont invités à visiter Canadiens.com/concours-cibc pour partager leurs rêves et peut-être les voir se réaliser. Des rêves tels que patiner sur la glace du Centre Bell, ou même rencontrer un joueur des Canadiens !

« À la Banque CIBC, notre objectif est d'aider les gens à réaliser leurs ambitions, a déclaré Rosa Trunzo, Première Vice-présidente et Chef Régional, Région de l'Est du Canada, Services bancaires personnels, Banque CIBC. Notre partenariat exceptionnel avec les Canadiens de Montréal et cette initiative unique d'être « Au cœur de nos célébrations » reflètent notre engagement envers leurs fans dévoués et tous les Québécois. »

En partageant leurs aspirations, les fans auront la chance de gagner l'un de ces incroyables prix avec les Canadiens :

Une expérience VIP pour deux personnes pour le match Canadiens contre les Blue Jackets de Columbus du 11 mars 2024.

100 ensembles comprenant une tuque CIBC/Canadiens et une carte-cadeau de 10$.

5 maillots des Canadiens de Montréal et des paires de billets pour assister à un match.

10 maillots Fanatics.

10 coupons d'une valeur de 100 $ chez TriColore Sports.

75 séances de patinage au Centre Bell.

Un lot de 4 billets pour un match des Canadiens.

Une séance de magasinage d'une valeur de 250 $ chez Tricolore Sports.

Étienne Boulay, ancien joueur de football de la Ligue canadienne de football (LCF) et figure emblématique des Alouettes de Montréal, est fier de s'impliquer cette année avec le concours. « La poursuite de nos rêves est essentielle dans la vie, et je suis enchanté de soutenir la belle initiative de la CIBC. En tant que fan de hockey, je vous encourage tous, Québécois et Québécoises, à participer et à persévérer pour réaliser vos aspirations. J'ai toujours cru que la détermination était la clé du succès dans la vie et ce qui a façonné mon parcours professionnel et personnel. Je suis très fier de voir l'engagement de la CIBC envers la communauté pour nous offrir à tous la chance de rêver. Et bien sûr, go Habs go!»

