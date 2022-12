BEIJING, le 26 déc. 2022 /CNW/ - Alors que le nombre d'infections par la COVID-19 ont augmenté dans de nombreuses régions de Chine, les gouvernements locaux prennent des mesures rapides et claires pour prévenir les cas graves, protéger la santé des populations et ériger une barrière contre l'épidémie.

Ces mesures comprennent la fourniture de traitements médicaux en temps opportun, la satisfaction des besoins médicaux, l'amélioration des services de santé pour les personnes âgées et d'autres groupes clés, la promotion de la vaccination contre la COVID-19 et le renforcement de la prévention et du contrôle de l'épidémie dans les régions rurales.

Les cliniques de traitement de la fièvre battent leur plein

Ces derniers jours, plusieurs villes chinoises ont ouvert des cliniques de traitement de la fièvre dans des gymnases ou transformé des kiosques de tests de dépistage des acides nucléiques en cliniques temporaires de traitement de la fièvre pour soulager la pression découlant des traitements médicaux, et certaines d'entre elles fonctionnent 24 heures sur 24.

En outre, les organismes médicaux optimisent les procédures, augmentent les ressources et augmentent les effectifs du personnel médical de service à tous les niveaux afin de faire tous les efforts possibles pour répondre aux besoins urgents et à l'anxiété des patients.

À Shanghai par exemple, les cliniques de traitement de la fièvre de 145 hôpitaux de deuxième niveau et principaux ont été invitées à ouvrir leurs portes pour répondre aux besoins de la population en matière de services médicaux.

Des hôpitaux en ligne sont également ouverts dans de nombreuses villes afin de permettre aux résidents d'obtenir un traitement médical sans avoir à quitter leur domicile.

La Commission municipale de la santé de Beijing a déclaré mercredi que 65 000 patients souffrant de fièvre étaient traités dans les cliniques de traitement de la fièvre de la ville, soit une baisse de 11 % par rapport au pic récent de 73 000 patients. Selon cette même commission, la demande de cliniques de traitement de la fièvre a globalement diminué.

Un accès prioritaire aux services médicaux pour les groupes clés

La Commission nationale de la santé a demandé aux organismes médicaux présents sur le terrain d'établir des registres pour les groupes spéciaux, comme les personnes âgées vivant seules, les femmes enceintes et les patients ayant des problèmes de santé sous-jacents, afin de garantir la prestation des services de santé nécessaires.

Elle a ordonné aux départements locaux des affaires civiles de mener des enquêtes approfondies dans les lieux à haut risque, notamment l'évaluation des réserves de médicaments, des traitements médicaux, des services de santé, des services de vaccination et des capacités d'intervention d'urgence.

Dans un centre de services de santé communautaire à Shanghai, des médecins de famille ont évalué attentivement l'état de santé des résidents, en accordant une attention particulière aux personnes âgées de plus de 80 ans, aux patients atteints de maladies chroniques, aux patients hémodialysés, aux patients atteints de cancer et aux femmes enceintes.

Une prévention et un contrôle des épidémies renforcés dans les zones rurales

Les gouvernements locaux renforcent la prévention et le contrôle des épidémies ainsi que les services de santé dans les régions rurales, en réponse au manque relatif de services de santé dans ces mêmes régions et à l'augmentation des flux de population lors du Nouvel An et de la fête du printemps chinois, à l'occasion desquels les personnes travaillant dans les villes retournent souvent dans leur ville d'origine.

La mise en place de cliniques de traitement de la fièvre dans les hôpitaux municipaux est un élément important de la prévention de l'épidémie dans les régions rurales.

La ville de Jiaozhou dans la province du Shandong, dans l'est de la Chine, en est un exemple. La Commission municipale de la santé de Jiaozhou a mis en place 536 centres médicaux communautaires, ainsi que 446 membres du personnel médical et bénévoles afin d'assurer la fourniture de services médicaux dans les villages.

Au moins deux membres du personnel médical sont présents dans chaque clinique et centre médical de chaque village, qui assurent la fourniture de services médicaux comme la consultation, la délivrance de médicaments et le transfert de patients pour des groupes clés 24 heures sur 24.

Intensification de la vaccination

En Chine, plus de 90 % de la population a été entièrement vaccinée. Près de 87 % des personnes âgées de plus de 60 ans ont été entièrement vaccinées, mais seulement 66,4 % des personnes âgées de plus de 80 ans ont été soumises à un cycle complet de vaccination.

Avec une population de 267 millions de personnes âgées de plus de 60 ans, la Chine accélère actuellement la vaccination au sein de ce groupe. Fin novembre, le pays a publié un plan de travail visant à améliorer le taux de vaccination chez les personnes âgées.

Des mesures telles que le système de « canaux verts » destinées aux personnes âgées sont également adoptées dans divers lieux afin d'augmenter le taux de vaccination.

Grâce à l'optimisation des mesures de lutte contre l'épidémie, la stratégie d'intervention face à l'épidémie de la Chine est passée d'une approche axée sur le contrôle des infections à une approche qui se concentre sur le traitement des cas dans le but de prévenir les cas graves.

L'espérance de vie moyenne en Chine, qui constitue une mesure de base du bien-être national, est passée de 77,3 ans en 2019 à 78,2 ans en 2021, malgré l'écart en matière de ressources et de technologies médicales par habitant entre les pays les plus peuplés du monde et les pays développés.

Fidèle à sa philosophie axée sur les personnes, la Chine a réussi à contenir plusieurs vagues d'épidémies. Les faits et les chiffres témoignent de quelques « succès » louables des mesures d'intervention face aux épidémies en Chine au cours des trois dernières années et donnent un aperçu de certaines perspectives sur les efforts déployés en vue du retour à la vie normale à venir.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-24/China-actively-optimizes-COVID-19-response-measures--1g1VSDwwxdS/index.html

SOURCE CGTN

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected]