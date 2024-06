SÉOUL, Corée du Sud, le 2 juin 2024 /CNW/ - Le 27 mai 2024, le 8e Sommet d'affaires Chine-Japon-Corée du Sud s'est tenu à Séoul, en Corée du Sud, et a été souligné par une délégation dirigée par Ren Hongbin, président du Conseil chinois pour la promotion du commerce international. Le programme comprenait la réunion sur les échanges économiques entre la Chine et la Corée du Sud et la conférence promotionnelle de la deuxième exposition internationale sur la chaîne d'approvisionnement chinoise (CISCE), qui a attiré plus de 200 représentants de dfférentes associations commerciales et entreprises des deux pays.

Le China International Exhibition Center Group, qui organise la CISCE, a signé un protocole d’entente pour la deuxième édition de la CISCE avec le Forum de coopération économique du secteur privé entre la Corée du Sud et la Chine et la World Electric Vehicle Association (WEVA). (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)

Le China International Exhibition Center, qui organise l'événement, a signé des protocoles d'entente pour la deuxième CISCE avec le Forum de coopération économique du secteur privé entre la Corée du Sud et la Chine et la World Electric Vehicle Association (WEVA).

M. Ren a insisté sur la coopération économique et commerciale efficace entre la Chine et la Corée du Sud, la décrivant comme le fondement des relations bilatérales et essentielle à une coopération pratique entre les deux pays. Il a exprimé l'enthousiasme de la Chine à renforcer ses liens commerciaux, en particulier dans les secteurs émergents, comme l'économie numérique, le développement vert, la fabrication haut de gamme, la biomédecine et l'intelligence artificielle (IA). Il a chaleureusement accueilli les entreprises sud-coréennes qui se joindront à l'exposition en novembre.

M. Xing Haiming, ambassadeur de la Chine en Corée du Sud, a souligné le rôle essentiel que jouent les chaînes industrielles et chaînes d'approvisionnement efficaces et résilientes dans le processus continu de mondialisation. Il a exprimé son optimisme quant à la collaboration future entre les deux pays dans l'exploration des possibilités au sein des secteurs de l'énergie verte et de l'économie numérique, et d'autres secteurs en plein essor.

M. Lee In-ho, vice-président de la Korea International Trade Association (KITA), a souligné la croissance substantielle de deux pays. Il a insisté sur l'importance de tirer parti de leur coopération économique et commerciale actuelle pour saisir ensemble des occasions dans le domaine des technologies de pointe.

Mme Yoo Myung-hee, ancienne ministre du Commerce au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie de la Corée du Sud, a souligné le besoin essentiel de stabiliser et de gérer les chaînes d'approvisionnement interconnectées entre les deux pays dans le contexte économique actuel. Elle réclame l'amélioration des canaux de communication et une résilience accrue contre les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

M. Ji Yong-mo, président du Forum de coopération économique du secteur privé entre la Corée du Sud et la Chine, a salué les réalisations du Forum dans l'organisation de la participation des entreprises membres à la première édition de la CISCE, l'an dernier. Il a réaffirmé l'engagement inébranlable du Forum à soutenir pleinement la deuxième édition de la CISCE.

La deuxième édition de la CISCE aura lieu à Beijing, du 26 au 30 novembre 2024. Pour en savoir plus, consultez le site https://en.cisce.org.cn/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2427257/CISCE.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2427202/4737403/CISCE_Logo.jpg

SOURCE China International Supply Chain Expo

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Ruoyi Liu, [email protected]