Le nouveau rapport Lancet Countdown China révèle que huit des 13 indicateurs de risque pour la santé climatique ont atteint des sommets historiques; le lancement à Pékin présente des approches évolutives pour un développement urbain résilient et à faible émission de carbone.

PÉKIN, le 1er nov. 2025 /CNW/ - Alors que huit des 13 indicateurs critiques de risque pour la santé climatique atteignent des records en Chine, le rapport 2025 Lancet Countdown China, lancé aujourd'hui à l'Université Tsinghua, offre des enseignements précieux pour la résilience urbaine et le développement à faible émission de carbone.

Marquant la Journée mondiale des villes sous le thème « Permettre aux villes d'agir en synergie », le rapport fournit une analyse sans précédent au niveau des villes, et révèle un fossé critique entre les évaluations nationales et provinciales et les risques distincts auxquels sont confrontées les villes individuelles. « Alors que les alertes rouges climatiques se multiplient, nous devons lutter contre la désensibilisation du public et fournir aux villes des solutions ciblées, a déclaré le professeur Cai Wenjia, directeur du Centre Asie du Lancet Countdown à l'Université Tsinghua. Notre analyse montre qu'une action climatique axée sur la santé n'est pas un frein économique, mais au contraire un accélérateur de croissance. »

Les principales conclusions ayant des implications régionales sont les suivantes :

Les pays asiatiques connaissent désormais une moyenne de 20 jours de canicule par an (2022-2024), le changement climatique étant responsable de 16 de ces jours.

La lassitude du public à l'égard des risques apparaît à mesure que les alertes climatiques deviennent constantes, ce qui menace l'efficacité de la réponse.

Chaque ville est confrontée à une crise climatique et sanitaire qui lui est propre; les moyennes nationales masquent des vulnérabilités locales critiques.

La recherche scientifique ne répond pas aux besoins les plus urgents des villes, et les solutions rentables restent rares.

Une action climatique axée sur la santé accélère la croissance économique au lieu de l'entraver.

Le rapport considère les villes à la fois comme l'épicentre des risques pour la santé liés au climat et comme le moteur des solutions. Il présente cinq actions prioritaires, qui vont du développement de systèmes d'alerte précoce centrés sur les personnes à l'intégration de la santé dans la planification des villes intelligentes.

Lors du lancement, des experts de Singapour, d'Inde, d'Australie et de Chine ont discuté de solutions urbaines pratiques. L'événement a également mis en lumière de nouvelles voies de financement. La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures a souligné l'importance qu'elle accorde aux infrastructures favorables à la santé et à la nature, tandis que l'Asian Venture Philanthropy Network a présenté son Climate x Health Lighthouse Fund, le premier fonds philanthropique d'Asie à promouvoir l'innovation en matière d'adaptation.

« Les données recueillies au niveau des villes dans ce rapport sont exactement ce dont les gouvernements locaux ont besoin pour passer de la planification à l'action », a déclaré le Dr Sandro Demaio, directeur du Centre Asie-Pacifique de l'OMS pour l'environnement et la santé.

Le rapport complet est disponible à l'adresse https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(25)00230-0/fulltext

