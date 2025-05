La Chambre salue la représentation du Québec et de la métropole au sein du nouveau Conseil des ministres fédéral

MONTRÉAL, le 13 mai 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte de la formation du nouveau Conseil des ministres par le premier ministre du Canada, Mark Carney, et des mandats importants attribués aux élus du Québec et de la métropole.

« Ce nouveau cabinet entre en fonction à un moment charnière. La guerre commerciale avec les États-Unis, les pressions sur les chaînes d'approvisionnement et les risques de ralentissement économique exigent des gestes forts pour soutenir nos entreprises, accroître la productivité et préserver notre compétitivité. Le choix des ministres et de leurs mandats aura une incidence directe sur notre capacité à traverser cette période d'instabilité et à poser les bases d'une croissance durable », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous sommes heureux de constater que plusieurs ministres québécois se voient confier des responsabilités stratégiques. Leur rôle est crucial pour défendre les priorités du Québec et de la métropole, notamment en matière d'innovation, de commerce international, d'infrastructures de transport, de logement et de soutien à nos secteurs stratégiques, comme l'aérospatiale et la culture. La Chambre poursuivra activement son dialogue avec le gouvernement fédéral afin que Montréal obtienne l'appui nécessaire pour jouer pleinement son rôle moteur dans l'économie canadienne », a poursuivi Michel Leblanc.

« La nomination de Mélanie Joly comme ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec est une excellente nouvelle. Son expérience et sa fine connaissance des enjeux économiques propres à Montréal sont des leviers importants pour encourager l'innovation, l'investissement et la croissance dans nos milieux d'affaires. Nous nous réjouissons également du maintien de François-Philippe Champagne à la tête du ministère des Finances et du Revenu national, où il jouera un rôle économique central. Sa compréhension des enjeux propres aux entreprises sera déterminante pour la prospérité du Canada », a ajouté Michel Leblanc.

« La modernisation des infrastructures publiques est une priorité pour le Grand Montréal. Nous saluons la nomination de Marjorie Michel à la tête du ministère de la Santé. Nous espérons qu'elle sera une alliée pour faire avancer des projets urgents comme la revitalisation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. La nomination de Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, arrive à un moment critique. Montréal, comme les autres grandes villes canadiennes, ne peut assumer seule les coûts liés au redéveloppement de secteurs tels que Namur-Hippodrome et Bridge-Bonaventure ou le développement de l'Est de Montréal. Le soutien du gouvernement fédéral est indispensable au financement des infrastructures publiques situées dans ces zones à haut potentiel de valorisation et pouvant contribuer à résorber la crise du logement qui sévit à Montréal. La nomination de Chrystia Freeland aux Transports et au Commerce intérieur sera décisive pour faire progresser des projets structurants comme le train à grande vitesse et favoriser de manière pérenne les échanges commerciaux entre les provinces. Ces trois ministres devront mener à bien plusieurs dossiers majeurs qui auront un impact direct sur la prospérité de notre métropole et le bien-être de ses citoyens », a souligné Michel Leblanc.

« Nous saluons également le retour de Steven Guilbeault au Conseil des ministres, cette fois à titre de ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes ainsi que ministre responsable des Langues officielles et lieutenant du Québec. Son engagement envers la culture et la langue française jouera un rôle clé dans le rayonnement de nos industries créatives et dans la valorisation du français à l'échelle nationale. Enfin, la Chambre tient à féliciter le premier ministre Carney pour avoir formé un cabinet composé de 18 femmes et 20 hommes, s'approchant ainsi de la parité. Nous assurons notre pleine et entière collaboration à chacune et chacun d'eux », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Bluesky : @chambremontreal.bsky.social

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Éloïse Martel-Thibault, Cheffe, Communications, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, T. 514 669-6746, [email protected]