La Chambre salue la contribution de François Legault comme premier ministre du Québec

MONTRÉAL, le 14 janv. 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) prend acte de la démission du premier ministre du Québec, François Legault, et souligne son engagement envers le développement économique du Québec durant ses deux mandats.

« J'ai un immense respect pour celles et ceux qui font le choix de s'engager en politique et de mettre leur expertise au service du public. Le rôle de premier dirigeant politique du Québec est exigeant et la période des deux mandats l'a été tout particulièrement. Sous le leadership de M. Legault, le Québec a traversé des tempêtes majeures : pandémie, inflation, révision complète de nos relations commerciales avec les États-Unis. Malgré ces fortes pressions sur notre économiq, M. Legault a tout mis en œuvre pour assurer le rebond de notre économie et de nos entreprises », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le gouvernement de M. Legault a fait preuve de leadership sur le plan économique, notamment en misant sur l'allègement fiscal et des mesures de soutien à la compétitivité des entreprises, afin d'aider les entrepreneurs à composer avec la hausse des coûts et à investir. La réforme d'Investissement Québec a aussi contribué à mieux structurer l'appui aux projets et aux filières stratégiques. Je tiens également à souligner l'approche relative au secteur de l'énergie, comme moteur de développement économique, un levier déterminant pour attirer des investissements et sécuriser la croissance. Je salue également le soutien au secteur de la culture, un atout essentiel au rayonnement et à l'attractivité de Montréal », a ajouté Isabelle Dessureault.

« La transition qui s'amorce arrive dans un contexte exigeant et volatile. Le milieu des affaires s'attend à ce que le gouvernement du Québec continue de prendre les mesures requises pour soutenir et protéger notre économie et assurer sa résilience. La Chambre réitère sa pleine et entière collaboration pour défendre les intérêts de la métropole et favoriser une prospérité économique durable pour l'ensemble du Québec », a conclu Isabelle Dessureault.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

