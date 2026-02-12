La Chambre et Tourisme Montréal saluent la création du Laboratoire centre-ville : un pas structurant pour améliorer la fluidité et la gestion des chantiers dans l'hypercentre

MONTRÉAL, le 12 févr. 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Tourisme Montréal accueillent très favorablement l'annonce faite ce matin par la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, et Alexandre Teodoresco concernant la création du Laboratoire centre-ville, une zone d'innovation qui sera déployée dans l'hypercentre afin d'expérimenter et d'amener des solutions attendues en matière de fluidité et de gestion des chantiers.

Les mesures annoncées ce matin font directement écho aux recommandations portées depuis quatre ans par la Chambre et Tourisme Montréal dans le cadre de leur étude Blocage maximum, mise à jour annuellement et proposant des solutions concrètes pour moderniser la planification et la coordination des travaux dans l'hypercentre.

L'édition 2025 de Blocage maximum proposait précisément les leviers d'action aujourd'hui mis de l'avant par la Ville dans son annonce, soit :

une planification intégrée des chantiers,

un suivi en temps réel appuyé par les données,

le recours accru aux technologies, dont l'intelligence artificielle et les jumeaux numériques,

un appel à solutions aux entreprises locales pour appuyer l'administration municipale dans la modernisation des pratiques,

et le déploiement rapide d'une cellule d'intervention dédiée à la coordination des chantiers et à l'élimination rapide des obstacles dans l'hypercentre.

Pour la Chambre, cette annonce marque un tournant structurant. « Depuis quatre ans, la Chambre le répète : les déficiences en matière de gestion des chantiers ne sont pas qu'un enjeu opérationnel, mais un enjeu stratégique qui nuit à l'environnement d'affaires de Montréal et à sa réputation. Les annonces d'aujourd'hui reprennent exactement les solutions que nous avons mises de l'avant dans notre étude Blocage maximum. Nous saluons la volonté de la Ville de passer à l'action et l'écoute démontrée par la mairesse. Nos consultations et sondages récents indiquent que rétablir la fluidité au centre-ville n'est plus une option, c'est une urgence économique », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Améliorer l'esthétique et la fluidité dans l'hypercentre est essentiel pour protéger l'attractivité de notre destination et les retombées économiques du tourisme. Quand les visiteurs doivent composer avec des détours constants et une signalisation envahissante, c'est notre compétitivité qui est en jeu. Le Laboratoire centre-ville envoie un signal fort : Montréal choisit d'agir. Tourisme Montréal salue cette initiative et collaborera activement pour que l'expérience visiteur soit au cœur des solutions déployées », a affirmé Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal

La Chambre rappelle que si la Ville n'est responsable que du tiers des chantiers, elle est responsable à 100 % de leur planification et de leur coordination. À cet égard, la création du Laboratoire centre-ville constitue une occasion déterminante de doter Montréal d'une gouvernance plus solide, appuyée par des outils technologiques performants et une meilleure valorisation des données.

« Le Laboratoire centre-ville a le potentiel de faire évoluer rapidement notre administration municipale dans les rangs des villes innovantes et intelligentes. Montréal peut rattraper son retard en misant sur la force de nos entreprises technologiques et de notre écosystème d'innovation locale. Les gains qui pourront être réalisés en matière de fluidité des déplacements et de prévisibilité des travaux ne seront pas accessoires : ils impacteront directement la productivité, l'intégration de l'intelligence artificielle et la compétitivité de Montréal. Il faut maintenant assurer une mise en œuvre rapide, mesurable et ambitieuse », a ajouté Mme Dessureault.

La Chambre et Tourisme Montréal réitèrent leur volonté de collaborer afin que cette initiative apporte des solutions rapides et remplisse sa promesse de moderniser la gestion du cœur économique de Montréal.

Pour consulter la mise à jour de l'étude Blocage maximum 2025, rendez-vous sur le site Web de la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis plus de 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteuses et visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant plus de 1 000 membres œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

