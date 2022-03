La Chambre salue l'amorce du prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal

MONTRÉAL, le 18 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille très positivement l'annonce effectuée par le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal, Éric Alan Caldwell, sur le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal.

« Le prolongement de la ligne bleue est une excellente nouvelle. Ce projet, combiné à celui du REM de l'Est, répond à un besoin très réel. La création de ces cinq nouvelles stations aidera à désenclaver un secteur encore mal desservi et contribuera à accélérer le développement économique de l'Est de l'île. Dans le contexte de lutte aux changements climatiques, il est essentiel de développer nos infrastructures de transport en commun pour réduire nos émissions de GES. Nous saluons la collaboration entre les différents paliers de gouvernement, et nous encourageons l'ensemble des parties prenantes à poursuivre dans cette direction pour que le projet soit livré dans les délais annoncés », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre du Montréal métropolitain.

« La Chambre réclame depuis des années la mise en place d'un plan de déploiement en continu du transport collectif dans la région métropolitaine. Nous avons trop souvent procédé par à-coups, lançant de vastes chantiers pour ensuite passer une décennie sans progrès. Cette amorce du prolongement de la ligne bleue doit s'inscrire dans une nouvelle approche intégrée, où l'on peut planifier la construction progressive de nouvelles stations, le déploiement des REM sur l'Île et dans la région métropolitaine et le prolongement éventuel de la ligne orange jusqu'à la gare Bois-Franc », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

