La Chambre s'inquiète des changements sans préavis du gouvernement du Québec concernant l'immigration permanente

MONTRÉAL, le 31 oct. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est très inquiète du moratoire de huit mois sur le Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ) et le Programme de l'expérience québécoise (PEQ) annoncé par M. Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

« La rigidité croissante à l'égard des immigrants et des travailleurs venus de l'étranger est inquiétante. Depuis 10 ans, le vieillissement de la population a contribué à créer une forte pénurie de main-d'œuvre dans tous les domaines. Au fil du temps, un large consensus s'est bâti : une immigration permanente bien sélectionnée et bien intégrée faisait partie de la solution. Dans ce contexte, la Chambre a appuyé le déploiement d'une nouvelle plateforme, Arrima, qui devait permettre de bien arrimer la sélection des immigrants économiques avec les besoins de la société québécoise. Rien n'indique que cette approche est responsable des problèmes que suscite le trop grand nombre de travailleurs temporaires présents sur le territoire », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La décision de geler les demandes d'immigration s'ajoute à une multitude d'annonces depuis le mois d'août qui ont pour conséquences de créer de l'incertitude pour des milliers de travailleurs et d'entreprises qui les emploient. Ces annonces ne respectent pas le principe de prévisibilité, pourtant essentiel pour aider les entreprises à prendre les meilleures décisions. Nous sommes inquiets du signal lancé à tous ceux qu'on veut attirer ici pour répondre aux besoins des entreprises et de la société. Nous demandons au gouvernement de s'assurer que les entreprises de la métropole et de partout au Québec pourront avoir accès aux talents nécessaires pour rester compétitives », a ajouté Michel Leblanc.

« Il est nécessaire d'avoir une passerelle claire pour faciliter le passage de l'immigration temporaire vers l'immigration permanente. Rappelons que les travailleurs temporaires établis au Québec depuis plusieurs années, tout comme les étudiants étrangers ayant obtenu un diplôme dans nos grandes institutions, sont les plus susceptibles de s'intégrer très rapidement au marché du travail et à la société québécoise. L'objectif est de bien encadrer cette passerelle, mais il faut la garder ouverte pour préserver l'attractivité des entreprises », a conclu Michel Leblanc.

Pour consulter le mémoire que la Chambre avait déposé dans le cadre des consultations sur la Planification pluriannuelle de l'immigration 2024-2027 du gouvernement du Québec, rendez-vous ici.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Jean-Baptiste Portrait, Conseiller, Relations publiques et médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514-669-6768, [email protected]