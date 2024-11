La Chambre s'associe avec l'Alliance pour le leadership afrodescendant et le Groupe 3737

MONTRÉAL, le 14 nov. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est fière de s'associer avec l'Alliance pour le leadership afrodescendant (ALA) et le Groupe 3737. Ces deux partenariats assureront une présence et une représentation plus inclusives dans nos événements, tant en salle que sur scène.

« Je suis fier d'annoncer ces deux partenariats avec l'Alliance pour leadership afrodescendant (ALA) et le Groupe 3737. La diversité sous toutes ses formes est un moteur essentiel de croissance et d'innovation. Se priver de points de vue différents, c'est se priver de ce qui fait la force de Montréal comme place d'affaires. Nous avons la responsabilité de faire rayonner des leaders de différents horizons et de favoriser la participation des groupes sous-représentés dans les décisions économiques. Cet engagement doit maintenant se concrétiser par des actions continues et intégrées dans toutes les activités de la Chambre. Je suis convaincu que ces collaborations renforceront les missions de l'ALA et du Groupe 3737 et qu'elles positionneront les leaders issus de la diversité au cœur de notre vitalité économique », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« C'est avec enthousiasme que nous entamons ce partenariat avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, une organisation réputée pour son soutien aux entreprises et entrepreneurs montréalais et pour sa valorisation du potentiel de chacun dans le monde des affaires. Ce partenariat offre à nos membres un accès privilégié à l'écosystème dynamique de la CCMM et à ses programmes de premier plan, essentiels pour la croissance de nos entrepreneurs actuels et l'inspiration de nouveaux talents au sein de notre communauté afrodescendante. Ensemble, nous soutenons la mission de la CCMM en tant que voix de la communauté d'affaires de Montréal et en faveur de la prospérité de notre ville. Nous sommes impatients de générer un impact économique durable à partir de Montréal », a poursuivi Perry Chuinkam, président de l'Alliance pour le leadership afrodescendant (ALA).

« Cette entente avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain marque une étape importante pour le Groupe 3737 dans sa mission de soutenir l'entrepreneuriat ethnoculturel. En unissant nos forces, nous créons de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs issus de la diversité, renforçant ainsi le tissu économique de Montréal. Cette collaboration témoigne de notre engagement commun envers l'inclusion et l'innovation, piliers essentiels pour bâtir une économie dynamique et représentative de la richesse culturelle de notre métropole », a affirmé Louis-Edgar Jean-François, CPA, président-directeur général du Groupe 3737.

« La Chambre s'implique depuis plusieurs années en faveur de la parité et de l'inclusion dans le milieu des affaires. Ces partenariats donneront une nouvelle dimension à cet engagement en promouvant la représentativité dans l'ensemble des activités et services de la Chambre. Ils s'inscrivent dans la continuité d'une démarche amorcée en 2016, visant à établir la parité au sein de notre conseil d'administration et de notre comité de gestion. À ce titre, nous avons récemment obtenu la Certification Parité de la Gouvernance au Féminin. Notre démarche s'étendra à d'autres partenariats avec des acteurs de l'écosystème investis dans cette cause essentielle pour notre communauté d'affaires », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos de l'Alliance pour le leadership afrodescendant

L'Alliance pour le leadership afrodescendant (ALA) est une organisation à but non lucratif dont l'objectif est de renforcer les capacités des dirigeants noirs et de leur fournir les ressources et les outils dont ils ont besoin pour réussir. En réunissant des leaders noirs émergents avec des conférenciers inspirants et des professionnels du secteur, l'ALA vise à aider les leaders noirs à améliorer leurs compétences en matière de leadership, de réseautage et de sens des affaires afin de créer une roue d'opportunités, de progrès et de philanthropie.

À propos du Groupe 3737

La mission du Groupe 3737 est de créer et de développer plus d'entreprises, d'organisations, d'emplois et de richesse au Canada par l'entremise de projets d'individus issus de la diversité ethnoculturelle en mettant en commun nos expertises professionnelles, celles de nos partenaires et nos réseaux afin d'avoir un impact économique et social significatif.

