La Chambre, Investissement Québec International et Québec International tiendront un grand Forum sur la diversification des marchés le 5 mai 2025

MONTRÉAL, le 12 mars 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est heureuse d'annoncer qu'elle tiendra le 5 mai 2025 un grand Forum sur la diversification des marchés d'exportation des entreprises québécoises, codéveloppé avec Investissement Québec International et Québec International. Ce Forum, soutenu par le gouvernement du Québec, s'inscrit dans une stratégie mise de l'avant par la Chambre et ses partenaires pour accélérer la pénétration de nouveaux marchés internationaux.

« L'incertitude causée par les multiples allers-retours de l'administration américaine sur l'imposition de tarifs est extrêmement anxiogène pour le milieu des affaires. Cette crise a mis en évidence l'urgence d'agir pour réduire la dépendance excessive de nos exportations au marché américain. C'est dans ce contexte que la Chambre s'est alliée avec ses partenaires Investissement Québec International et Québec International pour aider nos entreprises à mieux pénétrer les divers marchés internationaux. À cet effet, la Chambre annonce la tenue d'un Forum stratégique le 5 mai prochain. Ce forum réunira les forces vives de l'écosystème d'accompagnement et de financement des entreprises qui veulent accroître leurs exportations. Nous aurons la possibilité d'échanger avec les décideurs politiques et les acteurs clés de l'écosystème. Ce sera l'occasion de participer à des ateliers d'experts sur les meilleures pratiques touchant tous les angles d'une démarche de diversification réussie », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Aujourd'hui, plus que jamais, on doit miser sur les atouts du Québec, nos entreprises, nos ressources naturelles et nos talents pour maintenir notre compétitivité à l'international. En déployant, ensemble, des efforts pour diversifier nos marchés, ici et ailleurs, on se donne les moyens de protéger notre économie. Ce forum crée un espace pour présenter à nos entreprises les occasions offertes, notamment par les accords de commerce sur des marchés à fort potentiel, en vue de les encourager à conquérir de nouveaux marchés. C'est un moment pour brasser des idées et mettre en commun des solutions pour que nos petites, moyennes et grandes entreprises ressortent gagnantes de cette crise », a soutenu Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« C'est le rôle d'Investissement Québec International de faire valoir l'expertise des joueurs québécois auprès des grands donneurs d'ordres des secteurs stratégiques de notre économie. Dans un contexte de menace de tarifs douaniers, il est crucial pour nos entreprises de diversifier leurs marchés et de saisir toutes les opportunités qu'offrent ces derniers, tant au Canada que dans le reste du monde. La mobilisation des différents acteurs autour d'un même objectif, celui d'aider nos entreprises à être plus compétitives et attrayantes sur les marchés, ne peut que permettre de rendre notre économie encore plus résiliente », a déclaré Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International.

« Dans le contexte d'incertitude actuel, il est nécessaire de réunir les acteurs du milieu économique et les entreprises afin de se mobiliser et de trouver les meilleures solutions à l'application de tarifs douaniers sur les exportations vers nos voisins du Sud. En tant qu'agence de développement économique, Québec International est d'avis qu'il est important de diversifier ses marchés et de consolider ses partenariats déjà existants au Canada et à l'international. Ce forum permettra de bien s'outiller », a indiqué Carl Viel, président-directeur général de Québec International.

Ce Forum, soutenu par le gouvernement du Québec, aura lieu à l'édifice Hélène-Desmarais de HEC Montréal. Pour en savoir plus et vous inscrire, visitez la page de l'événement sur le site Web de la Chambre.

