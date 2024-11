La Chambre interpelle les gouvernements en soutien au secteur des arts vivants et de la culture

MONTRÉAL, le 29 nov. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile aujourd'hui un plan d'action pour soutenir le secteur des arts vivants et de la culture. Ce plan s'appuie sur une étude de la Chambre attestant la vulnérabilité du secteur et la nécessité d'y consacrer des ressources additionnelles pour en préserver la vitalité. Il reprend les conclusions du Forum stratégique sur les arts vivants et la culture tenu le 28 octobre dernier.

« La puissance créatrice de Montréal est un trait distinctif de notre métropole à l'international, en plus d'être un levier de développement économique majeur. Le secteur des arts vivants et de la culture vit toutefois une crise sans précédent, que ce soit sur le plan de l'achalandage, de la concurrence des offres numériques ou de son financement. C'est pour apporter des solutions pérennes à la crise que la Chambre propose 13 actions qui interpellent tous les acteurs publics et privés », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« C'est dans cet esprit de mobilisation des parties prenantes que nous avons transmis notre plan d'action à tous les élus politiques fédéraux, provinciaux et municipaux. Avec l'appui de son comité-conseil, la Chambre poursuivra la mobilisation des élus et des parties prenantes et suivra la mise en œuvre des différentes recommandations pour soutenir et renforcer nos atouts culturels », a conclu Michel Leblanc.

Le plan d'action comprend 13 recommandations prioritaires :

Mettre en place une plateforme collaborative à l'image de Montréal, métropole culturelle, visant à rassembler tous les acteurs Garantir un soutien financier indexé pour les budgets des conseils des arts Inclure la culture dans la responsabilité sociale d'entreprise Adapter les réglementations municipales Faciliter l'accès à l'assurance chômage pour les artistes Moderniser les pratiques de financement et actualiser le rapport Bourgie Définir un statut institutionnel pour garantir un soutien quinquennal et renouvelable Favoriser l'éducation et l'engagement des professionnels dans la philanthropie culturelle Mettre en place un programme de jumelage des PME et des organisations culturelles Créer un fonds pour des initiatives stratégiques liées aux modèles d'affaires Assurer la fluidité de la mobilité, la sécurité et la communication concernant les blocages Outiller les établissements scolaires et les enseignants pour intégrer l'éducation culturelle Lancer un projet signature d'espaces de création dans les bureaux non occupés du centre-ville

Pour consulter le plan d'action, vous pouvez consulter le site Web de la Chambre.

