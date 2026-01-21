Invitation aux médias - Julie Gascon - Nouvelles capacités, nouveaux marchés : assumer la perspective d'une ville portuaire de classe mondiale
21 janv, 2026, 14:30 ET
MONTRÉAL, le 21 janv. 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à une conférence de Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal.
Alors que la diversification des marchés d'exportation s'impose plus que jamais comme un enjeu stratégique, Mme Gascon mettra en lumière le rôle stratégique de Montréal et de son Port comme plateforme de commerce vers l'Europe et l'Asie. Elle reviendra sur une année 2025 marquée par le changement et abordera les principaux défis et opportunités pour la communauté d'affaires du Grand Montréal, notamment dans le contexte du projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur
Après son discours, Mme Gascon participera à une discussion avec Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.
Date :
Lieu :
Vendredi 23 janvier 2026
Le Centre Sheraton
Heure :
De 8 h 30 à 10 h 00
Inscription :
Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence
À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.
Source : Julie Fournier, Cheffe, Communications, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 880-1742, [email protected]
