La Chambre donne le coup d'envoi de la programmation printanière de ré-CRÉATION MTL : cinq expériences gratuites pour que les travailleurs retrouvent leur centre-ville créatif et effervescent

MONTRÉAL, le 4 avril 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est fière de marquer la mise en branle de cinq nouvelles installations artistiques, expériences sensorielles et activités ludiques au centre-ville de Montréal. Propulsées par la Chambre et soutenues par le ministère de l'Économie et de l'Innovation dans le cadre de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville », elles invitent collègues, amis et partenaires à se retrouver et se divertir le temps d'une escale dans leur journée de travail.

Depuis mars 2021, la Chambre déploie des actions pour faciliter le retour des travailleurs au centre-ville et rehausser l'attractivité de la zone. C'est dans ce contexte qu'elle a lancé un appel aux créateurs, idéateurs et designers locaux pour mettre en valeur des lieux fréquentés par les travailleurs, en collaboration avec les propriétaires immobiliers du centre-ville. À la suite de cet appel, la Chambre a annoncé le financement de huit projets créatifs signés « ré·CRÉATIONMTL », dont la murale Générations glorieuses, qui a été inaugurée l'automne dernier à la Cour Rio Tinto.

Aujourd'hui, la Chambre est heureuse d'annoncer la mise en branle de cinq nouveaux projets conçus spécifiquement pour attirer les travailleurs au centre-ville. Afin de créer un impact durable sur la métropole, chaque installation sera accessible pendant un minimum de trois mois. Cette riche programmation sera déployée aujourd'hui dans plusieurs lieux privés et semi-privés du centre-ville. Deux autres projets suivront incessamment : le terrain de basketball NRML BSKT, réalisé par Harrison Fun, ainsi que le Projet d'animation et d'installation artistique à Place Ville Marie, réalisé par Ivanhoé Cambridge.

« Le retour des travailleurs au centre-ville est une occasion de réinventer nos habitudes et de nous réapproprier ces espaces. Faisons du centre-ville un terrain de jeu pour les travailleurs qui y circulent tous les jours, afin que le retour au bureau ne soit pas qu'un simple retour à la normale. J'invite les travailleurs du centre-ville à s'accorder ces moments de récréation quotidiens en redécouvrant l'offre riche, diverse et dynamique du centre-ville grâce à ces activités créatives inédites et captivantes », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La pandémie a eu pour effet positif d'intensifier la mobilisation et la créativité des intervenants du centre-ville de Montréal, a affirmé Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal. Avec la mise en œuvre des projets de ré·CRÉATIONMTL, on assiste à un mariage heureux entre le milieu des arts et celui des affaires au profit de la vitalité socioéconomique de notre métropole. Ce sont les travailleurs qui bénéficieront les premiers de ces nouvelles installations et activités des plus invitantes. Je les encourage à y prendre part en grand nombre et à redécouvrir le bonheur d'occuper le centre-ville en compagnie de collègues et d'amis ».

Les projets ré·CRÉATIONMTL - Programmation printanière

Nom du projet Nom du déposant Emplacement Date d'ouverture ARcade Moment Factory Centre Eaton Du 5 avril au 23 juin 2022 Bouchées sonores Daily tous les jours et Nicolas Fonseca Le Central Du 24 mars au 16 décembre 2022 Festival Art Souterrain XL Art Souterrain Réseau souterrain de Montréal - lieux multiples Du 2 avril au 30 juin 2022 Jardin holographique, de l'autre côté de l'écran Collectif Escargo et Multicolore Tour CIBC Du 7 mars au 10 août 2022 Les Espaces temps Complexe Desjardins Complexe Desjardins Du 4 avril au 30 septembre 2022

Découvrez la programmation complète et apprenez-en davantage sur les huit projets créatifs de ré·CRÉATIONMTL sur le site Web de la Chambre.

À propos de l'initiative « J'aime travailler au centre-ville »

« J'aime travailler au centre-ville » est une initiative de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain réalisée grâce à l'appui du ministère de l'Économie et de l'Innovation, dont l'objectif est d'accélérer la relance du centre-ville de Montréal.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur deux fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole et offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

