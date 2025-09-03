La Chambre dévoile une programmation événementielle audacieuse pour 2025-2026

MONTRÉAL, le 3 sept. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est fière de dévoiler sa programmation événementielle 2025-2026, conçue pour nourrir les aspirations de la communauté d'affaires montréalaise, consolider ses réseaux et lui ouvrir de nouvelles perspectives.

« Cette année s'inscrit dans une nouvelle ère marquée par des transformations économiques majeures qui touchent l'ensemble des secteurs d'activité. Notre programmation fait écho à ces multiples défis et opportunités. Cette saison, la Chambre accueillera des leaders aux perspectives diversifiées qui contribueront aux réflexions de notre communauté d'affaires et nous permettront de progresser. Ce sont des rendez-vous privilégiés », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Parmi les personnalités que nous recevrons cette saison :

- Olivier Blais, cofondateur et vice-président intelligence artificielle, Moov AI



- Danielle Smith, première ministre de l'Alberta



- Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction, BDC



- Julie Godin, présidente exécutive du conseil, CGI, et Serge Godin, fondateur et coprésident du conseil, CGI



- Claudine Bouchard, présidente-directrice générale, Hydro-Québec



- Tiff Macklem, gouverneur, Banque du Canada



- Graham Carr, recteur et vice-chancelier, Université Concordia



- Laurent Ferreira, président et chef de la direction, Banque Nationale



- Julie Gascon, présidente-directrice générale, Administration portuaire de Montréal



- Deep Saini, recteur et vice-chancelier, Université McGill

La programmation 2025-2026 de la Chambre est empreinte d'une intention claire : s'élever, avancer. Parce que l'avenir est collectif, chaque rencontre est une occasion de se tourner vers la collaboration, l'innovation et l'audace.

Pour consulter la programmation complète de la Chambre 2025-2026, rendez-vous ici.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

