Nouvelle édition de Blocage maximum : un appel clair à moderniser les pratiques et à ne plus tolérer l'intolérable

MONTRÉAL, le 11 déc. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Tourisme Montréal présentent la mise à jour de l'étude Blocage maximum, qui brosse un portrait inquiétant de la fluidité des déplacements et de la gestion des chantiers publics et privés dans la métropole.

Trois ans après la première édition, intitulée Blocage minimum, la nouvelle mouture - Blocage maximum - confirme que les enjeux liés aux chantiers à Montréal et dans l'hypercentre demeurent profonds et structurels. Malgré une baisse conjoncturelle du nombre d'artères entravées en 2025, attribuable à un ralentissement temporaire des mises en chantier, l'expérience urbaine reste fortement affectée par une coordination insuffisante et non intégrée, une signalisation envahissante et une qualité d'exécution inégale.

« Se déplacer à Montréal ne devrait pas être un parcours du combattant et pourtant, c'est devenu la réalité quotidienne de tous. Entre les chantiers qui s'étirent, les détours imprévus et des voies constamment encombrées, la fluidité est aujourd'hui mise à mal pour les citoyens, les travailleurs et les visiteurs. Il faut une planification intégrée, une coordination serrée et une discipline opérationnelle exemplaire. La situation appelle une réaction immédiate. Une cellule d'intervention pour l'hypercentre, dédiée à la coordination des chantiers, est devenue indispensable. Nous devons remettre de l'ordre dans un système qui, aujourd'hui, échappe trop souvent à tout contrôle. Le véritable enjeu n'est plus de comprendre, mais d'agir », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Une signalisation envahissante et des chantiers mal harmonisés nuisent directement à notre attractivité. Les solutions existent et il est temps de les déployer. L'esthétique n'est pas un luxe : c'est un élément de compétitivité internationale. Cette mise à jour de l'étude est une main tendue à la nouvelle administration, à laquelle nous communiquons notre pleine collaboration. Redonnons à Montréal la qualité de l'expérience qu'elle mérite », a déclaré Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Constats clés de l'édition 2025 :

Les 12 facteurs identifiés en 2023 expliquent toujours la persistance du chaos urbain et démontrent que les causes profondes demeurent inchangées, appelant des interventions ciblées et immédiates. Parmi ces facteurs :



a. la productivité du secteur de la construction en déclin;

b. la planification intégrée déficiente;

c. la construction par phases;

d. la qualité des travaux publics;

e. les besoins d'investissements publics;

f. le manque de coordination;

g. l'emprise disproportionnée des chantiers privés;

h. les livraisons aux heures de pointe;

i. la culture du laisser-aller;

j. la surabondance de cônes orange;

k. l'absence de normes d'habillage ou de gestion efficace des nuisances;

l. la communication des chantiers.



Entre 2024 et 2025, le nombre d'artères entravées dans l'hypercentre a diminué de près de 40 %, témoignant d'un ralentissement conjoncturel des mises en chantier qui masque les défis structurels persistants.



L'exercice de déterminer la proportion d'artères de l'hypercentre entravées est devenu impossible cette année, les données municipales étant fournies dans un format qui rend toute analyse complexe.



La surabondance d'éléments de signalétique et l'absence de modulation lors des chantiers amplifient la perception d'une ville paralysée par les travaux.



Les revenus générés par les permis d'occupation du domaine public constituent une source critique pour le budget des arrondissements centraux, ce qui freine l'adoption de politiques plus restrictives.

L'étude propose sept solutions concrètes afin d'améliorer la coordination des chantiers, d'entretenir les infrastructures routières et de mieux gérer la circulation :

Déployer dans les 100 premiers jours du mandat de la nouvelle administration une cellule d'intervention chargée de reprendre en main la coordination des chantiers et l'élimination rapide des obstacles dans l'hypercentre;



Bonifier et corriger la plateforme technologique de gestion des actifs actuelle, afin d'augmenter le nombre de chantiers gérés de manière intégrée avec les parties prenantes;



Mener une réforme ambitieuse des normes de signalisation afin de les adapter à un contexte urbain dense;



Développer sans délai un jumeau numérique de la ville;



Instaurer une norme de non-réouverture des rues;



Exiger la réfection complète par tronçon;



Mettre en place les prix annuels des meilleures pratiques.

« Notre ambition est claire : faire de Montréal une ville qui anticipe ses chantiers au lieu de les subir. Les cônes orange sont devenus l'emblème involontaire de Montréal, non pas celui du progrès, mais celui d'une ville où l'on peine à circuler et où, trop souvent, on tourne en rond. Il est urgent de reprendre le contrôle de nos chantiers pour redonner à Montréal la mobilité qu'elle mérite. Nous continuerons de proposer des solutions concrètes, des analyses rigoureuses et des pratiques inspirées des meilleures métropoles du monde », ont conclu Yves Lalumière et Isabelle Dessureault.

Pour consulter la mise à jour de l'étude Blocage maximum 2025, rendez-vous sur le site Web de la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis plus de 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant plus de 1 000 membres œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

LinkedIn : Chambre de commerce du Montréal métropolitain

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Joanna Kanga, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, T. 514 669-6768, [email protected]