MONTRÉAL, le 10 déc. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Tourisme Montréal invitent les représentants des médias à une conférence de presse d'Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Lors de cette conférence, Isabelle Dessureault et Yves Lalumière présenteront une mise à jour de l'étude Blocage Maximum.

Ils se rendront disponible pour répondre aux questions des médias.

Date : Lieu : Jeudi 11 décembre 2025 Esplanade Tranquille 1442 Rue Clark, Montréal, QC H2X 2R3



Heure : De 8 h 30 à 10h00



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence

auprès de Joanna Kanga, stratège, Relations médias et Communications

numériques, à [email protected] ou par téléphone au 438 464-0588. Veuillez noter qu'une période de lecture des documents sous

embargos sera offerte de 7h30 à 9 h00.

Source : Joanna Kanga, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Tél. : 438 464-0588, [email protected]