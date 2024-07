TORONTO, le 12 juill. 2024 /CNW/ - Riva Walia, directrice générale fondatrice, Chambre de commerce France-Canada en Ontario (FCCCO), accompagnée d'Olivia Chow, mairesse de Toronto, de Bertrand Pous, consul général de France à Toronto, de l'honorable Natalia Kusendova-Bashta, ministre des Soins de longue durée de l'Ontario, ainsi que des partenaires de l'organisme se sont joints à David Clarke, chef des affaires gouvernementales, Groupe TMX, pour ouvrir les marchés et souligner la Fête nationale de la France, le 14 juillet.

La FCCCO est un prestigieux organisme sans but lucratif sous l'égide de l'ambassadeur de France au Canada, de l'ambassade de France et de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) France International. De concert avec le gouvernement de la France et le gouvernement fédéral canadien, l'organisme soutient la croissance du commerce bilatéral entre la France et le Canada, ce qui contribue à des échanges annuels de plus de 10 milliards de dollars.

