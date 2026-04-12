La Chambre de commerce du Montréal métropolitain félicite Christine Fréchette pour sa nomination à titre de première ministre désignée et appelle à des actions économiques pragmatiques pour renforcer la compétitivité du Québec

MONTRÉAL, le 12 avril 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (la Chambre) félicite Christine Fréchette pour sa nomination à titre de première ministre désignée du Québec. La Chambre tient également à saluer le premier ministre sortant, François Legault, pour son engagement au service du Québec. La Chambre réitère sa volonté de collaborer étroitement avec le gouvernement provincial afin de renforcer la compétitivité du Québec et de positionner durablement la métropole comme moteur de croissance.

« Ce changement de leadership intervient à un moment important pour l'économie québécoise. Dans un contexte marqué par l'incertitude et une concurrence accrue entre les grandes économies, le gouvernement du Québec doit agir avec cohérence, pragmatisme et détermination », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre.

La Chambre souligne l'importance de créer un environnement d'affaires plus agile et prévisible pour soutenir les entreprises.

« Il est impératif d'alléger concrètement le fardeau réglementaire qui freine nos entreprises d'investir, d'innover et de réaliser les projets plus rapidement. Il faut libérer notre plein potentiel. La compétitivité du Québec en dépend directement », a souligné Isabelle Dessureault.

« Le gouvernement du Québec doit agir avec conviction et se doter de nouveaux leviers pour livrer des projets en infrastructures, en logement et en maintien d'actifs en combinant vélocité et gouvernance. Cela passe notamment par le développement de modèles de financement innovants et un recours accru à des partenariats public-privé efficaces, orientés vers les résultats », a ajouté Isabelle Dessureault.

La Chambre insiste par ailleurs sur la nécessité d'une collaboration plus efficace, moins dogmatique, avec le gouvernement fédéral.

« Dans un esprit de pragmatisme, une collaboration plus efficace avec le gouvernement fédéral est indispensable pour débloquer rapidement les fonds déjà engagés, notamment en transport collectif, et ainsi répondre aux besoins de mobilité de la métropole », a-t-elle poursuivi.

Enfin, la Chambre appelle à une vision structurante et de long terme en matière d'immigration.

« Le Québec doit se doter d'une stratégie d'immigration ambitieuse, appuyée par une véritable expertise d'accueil et d'intégration. Développer cette expertise est essentiel pour répondre aux besoins de main-d'œuvre et soutenir une croissance démographique et économique durable », a conclu Isabelle Dessureault.

Dans cette optique, la Chambre invite Christine Fréchette à participer à sa série politique provinciale « À la une Pharmascience », une tribune incontournable d'échanges avec la communauté d'affaires, afin de présenter ses priorités économiques et d'engager un dialogue structurant avec les acteurs de la métropole.

La Chambre entend poursuivre son rôle de catalyseur économique en contribuant activement à la mise en œuvre de solutions concrètes, au bénéfice de la prospérité de tout le Québec et de sa métropole.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

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SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, T. 514 669-6768, [email protected]