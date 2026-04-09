Jalon historique à Contrecœur : la Chambre salue une victoire majeure pour l'ambition économique de la métropole

CONTRECŒUR, QC, le 9 avril 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) salue l'annonce faite aujourd'hui par le premier ministre du Canada concernant le coup d'envoi officiel de l'expansion du terminal de Contrecœur. Cet investissement majeur d'environ 1,16 milliard de dollars de la Banque de l'infrastructure du Canada concrétise une priorité de longue date de la Chambre.

« Le développement de Contrecœur est un jalon historique pour la compétitivité de notre métropole. En consolidant ce lien stratégique entre l'Amérique du Nord et l'Europe, nous donnons à nos exportateurs les moyens de leurs ambitions dans un marché mondial de plus en plus exigeant », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La réalisation de cette première phase par des leaders comme Pomerleau et Aecon démontre que le Grand Montréal possède non seulement la vision, mais aussi l'expertise technique de pointe pour bâtir les grands chantiers de demain. C'est la preuve concrète que notre écosystème de génie civil est un moteur de croissance locale », a-t-elle ajouté.

« Dans un contexte où la résilience des chaînes d'approvisionnement est devenue une priorité nationale, l'expansion de Contrecœur est une nécessité pour la diversification de marché. Cet investissement garantit que Montréal restera une porte d'entrée incontournable, capable de soutenir durablement nos secteurs manufacturiers et technologiques ainsi que les ressources critiques », a conclu Isabelle Dessureault.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

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Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, T. 514 669-6768, [email protected]