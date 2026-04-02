Premier Forum stratégique sur la défense et la sécurité de la Chambre : la communauté des affaires de la métropole et du Québec mobilisée et en action

MONTRÉAL, le 2 avril 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a tenu aujourd'hui son tout premier Forum stratégique sur la défense et la sécurité, codéveloppé avec la Banque de développement du Canada (BDC). L'événement a généré un engouement exceptionnel, affichant complet plus d'une semaine à l'avance et rassemblant plus de 720 participants issus du milieu des affaires, du secteur public, de l'écosystème militaire et du monde universitaire.

L'événement a su rassembler la communauté d'affaires du Grand Montréal ainsi que les chambres de commerce de bon nombre de régions du Québec, notamment celles du Saguenay, de la Capitale-Nationale, de l'Estrie, de l'Outaouais, du Centre-du-Québec, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et de l'Abitibi, illustrant une dynamique de collaboration à l'échelle provinciale et une volonté commune de structurer une réponse forte et unie aux enjeux et opportunités du secteur de la défense.

« Nous sommes au cœur d'un véritable changement de paradigme qui nous oblige à regarder le monde tel qu'il est. Cette transformation touche aussi nos entreprises : dans le Grand Montréal, près d'une entreprise sur deux a déjà repéré des occasions d'affaires en défense et en sécurité, selon notre coup de sonde en cours. Ce forum marque ainsi un point de départ pour connecter nos entreprises aux bons partenaires. La suite reposera sur notre capacité collective à nous organiser et à livrer avec prévisibilité, efficacité et vélocité », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Montréal s'impose comme un pôle stratégique au Canada en matière de défense, notamment grâce à la force de son écosystème en cybersécurité, en intelligence artificielle et en aérospatiale. On a ici tous les ingrédients : des talents, des entreprises innovantes et des centres de recherche de calibre mondial. En travaillant ensemble, avec nos partenaires économiques et institutionnels, on peut renforcer cette filière et positionner Montréal comme un acteur incontournable », a indiqué Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal.

« Les ambitions du Canada en matière de défense seront portées par des propriétaires d'entreprises innovantes et prendront naissance dans des salles comme celle-ci. Au Forum stratégique sur la défense et la sécurité de la CCMM, nous voulons poser les bases pour transformer des investissements historiques en véritables occasions : aider les entreprises à prendre de l'ampleur, à s'intégrer aux chaînes d'approvisionnement et à offrir les capacités dont le Canada et ses alliés ont besoin », a mentionné Peter Dawe, vice-président, stratégie de défense de BDC.

« À la Chambre, nous ne nous contentons pas de suivre ces transformations : nous contribuons à les façonner. En agissant comme locomotive et en alignant nos forces, du Grand Montréal à l'Abitibi, jusqu'à la Côte-Nord, nous nous assurons que notre écosystème capte ces investissements stratégiques et participe pleinement à la construction de l'économie », a conclu Isabelle Dessureault.

À propos du Forum stratégique sur la défense et la sécurité

Le Forum stratégique sur la défense et la sécurité vise à rassembler les acteurs clés de l'écosystème afin de réfléchir aux enjeux liés à la sécurité économique, à la défense et à la résilience des entreprises dans un contexte géopolitique en transformation.

La présente édition a été codéveloppée avec BDC, en association avec la Banque Nationale et en collaboration avec AtkinsRéalis, Bell, Cain Lamarre, Equinix, Investissement Québec, KPMG, Langlois Avocats, OVA, Pomerleau et Pharmascience, et a été réalisée avec la participation financière de la Ville de Montréal.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

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SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 669-6768, [email protected]