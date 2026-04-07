Invitation aux médias - Première prise de parole publique du nouveau PDG d'Airbus

MONTRÉAL, le 7 avril 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister à la première prise de parole publique de Guillaume Chevasson, président-directeur général d'Airbus Canada.

À l'occasion de cette allocution, le nouveau PDG présentera sa vision stratégique pour l'avenir de l'aéronautique et de la défense, dans un contexte de transformations industrielles et géopolitiques majeures.

Accueillant l'un des acteurs clés de l'écosystème aérospatial, cette conférence mettra en lumière le rôle d'Airbus comme pilier de l'industrie au Canada et les perspectives de croissance au Québec, notamment en matière d'innovation, de talents et de positionnement dans la chaîne de valeur de la défense.

Cet événement offrira aux médias une occasion privilégiée de recueillir les perspectives du nouveau dirigeant d'une organisation stratégique pour l'économie montréalaise et canadienne.

Date : Lieu : Mercredi 8 avril 2026 Fairmont Le Reine Elizabeth 900, boul. René-Lévesque Ouest

Montréal, Québec

H3B 4A5 Heure : De 11 h 30 à 13 h 45 Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès d'Ariane Joazard-Bélizaire, stratège, Relations médias et Communications numériques, à [email protected] ou au 514 669-6768.





À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

X : @chambremontreal

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SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 669-6768, [email protected]