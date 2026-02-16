La Chambre de commerce du Montréal métropolitain et le MIFI renouvellent leur collaboration pour soutenir la francisation en entreprise avec le programme « J'apprends le français »

MONTRÉAL, le 16 févr. 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain est fière d'annoncer le renouvellement, pour une période de trois ans, de son programme de francisation en entreprise J'apprends le français. Cette entente marque un jalon important : c'est la première fois qu'un programme de cette nature est reconduit pour une aussi longue période, témoignant de sa pertinence et de son impact durable auprès des entreprises.

Rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, cette initiative phare permet l'apprentissage du français directement en milieu de travail, grâce à un modèle de mentorat linguistique innovant et gratuit.

Destiné aux propriétaires de petites entreprises et à leur personnel parlant peu ou pas français, le programme J'apprends le français propose un accompagnement personnalisé visant à développer des compétences linguistiques essentielles, à améliorer la communication avec la clientèle francophone et à faciliter l'intégration en emploi. Les activités se déroulent sur le lieu de travail, sans interrompre les opérations, ce qui en fait une solution concrète et adaptée aux réalités des commerces.

Depuis 2019, plus de 1 900 jumelages ont été réalisés avec succès entre des personnes commerçantes et des étudiantes et étudiants, contribuant à renforcer l'usage du français dans un contexte professionnel et immersif, au cœur de la métropole.

« Le renouvellement de cette entente confirme l'impact de J'apprends le français dans les entreprises du Grand Montréal. En allant directement sur le terrain, dans les commerces, nous facilitons la francisation au travail et accélérons l'intégration durable des équipes. Résultat : des commerces de proximité plus forts sur les plans économique, humain et linguistique. Plus que jamais, des ressources d'intégration et de francisation bien adaptées sont indispensables pour accompagner les personnes immigrantes et favoriser leur pleine participation au marché du travail », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Les retombées du programme sont significatives pour les entreprises participantes : 40 % de la clientèle renoncerait à un achat si l'accueil n'est pas en français, tandis que l'amélioration du service en français peut générer jusqu'à 1,1 % de ventes supplémentaires par an. De plus, 90 % des personnes interrogées affirment privilégier un commerce engagé dans le programme, démontrant l'importance du français comme facteur de confiance et de croissance.

« La connaissance du français est un levier déterminant pour s'intégrer et réussir sur le marché du travail. En renouvelant son appui à la CCMM, notre gouvernement démontre sa volonté d'accompagner les travailleurs immigrants dans leur parcours d'apprentissage de notre langue commune. C'est d'ailleurs en unissant nos efforts que nous rendons possible l'intégration professionnelle en français des personnes immigrantes, tout en soutenant sa vitalité au Québec », a affirmé Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

À propos du programme « J'apprends le français »

Propulsé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le programme « J'apprends le français » est une solution de jumelage entre personnes commerçantes et étudiantes destiné à améliorer le niveau de français des propriétaires et des employés de petits commerces, et ce, au sein même de leur établissement. L'initiative est réalisée grâce au financement du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, dans le cadre de Francisation Québec.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

