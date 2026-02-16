Invitation aux médias - Grand rendez-vous économique Banque Nationale 2026

MONTRÉAL, le 16 févr. 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à une conférence de Laurent Ferreira, président et chef de la direction, et Stéfane Marion, économiste et stratège en chef de la Banque Nationale.

Ils partageront la scène pour présenter leur lecture de l'environnement économique actuel. Ils feront part de leurs perspectives sur l'année à venir en tenant compte notamment des réalités géopolitiques, de la guerre tarifaire et des défis énergétiques.

Après leur conférence, ils participeront à une discussion avec Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Date : Mardi 17 février 2026



Lieu : Palais des congrès de Montréal





1001, place Jean-Paul-Riopelle

Montréal, QC

H2Z 1H5



Heure : De 11 h 30 à 13 h 45



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Vincent Gauthier, chef, Communications, à [email protected] ou au 514 531-7865.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Vincent Gauthier, Chef, Communications, Tél. : 514 531-7865, [email protected]