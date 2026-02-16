Invitation aux médias ‒ Conférence de l'honorable Mélanie Joly

MONTRÉAL, le 16 févr. 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à une conférence de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

À cette occasion, Mme Joly présentera les grandes orientations de la stratégie industrielle du gouvernement fédéral en matière de défense et de sécurité. Cette stratégie vise à renforcer l'autonomie stratégique du pays, à sécuriser les chaînes d'approvisionnement et à stimuler la création d'emplois, tout en maximisant les retombées économiques pour les entreprises et les régions.

La ministre participera ensuite à une discussion avec Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre.

À la suite de leur discussion, Mme Joly se rendra disponible pour répondre aux questions des médias.

Date : Lieu : Mercredi 18 février 2026 Seuls les journalistes accrédités seront informés du lieu de l'événement. Heure : De 11 h 30 à 13 h 45 Inscription :



Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Vincent Gauthier, chef, Communications, à [email protected] ou au 514 531-7865.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Vincent Gauthier, Chef, Communications, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 531-7865, [email protected]