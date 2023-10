La Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine nomme Trina Solar comme chef de file pour la décarbonisation

CHANGZHOU, Chine, le 13 oct. 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine a décerné à Trina Solar le prix de « chef de file pour la décarbonisation », du fait de ses réalisations en matière de transition vers une économie à faibles émissions de carbone et d'atténuation des changements climatiques. Trina Solar s'est vu décerner ce prix lors de la conférence et de la cérémonie des « Sustainable Business Awards 2023 » qui s'est tenue à Shanghai le 6 septembre. Ce prix couronne les performances exceptionnelles de Trina Solar en matière de décarbonisation au niveau de ses opérations commerciales et témoigne de sa contribution à atteindre les objectifs climatiques énoncés dans l'Accord de Paris de 2015.

Trina Solar reçoit le prix de « chef de file pour la décarbonisation »

Conformément aux Objectifs de développement durable des Nations Unies, les Sustainable Business Awards 2023 décernés par la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine ont pour mission d'évaluer les entreprises en fonction de leur engagement dans le domaine des initiatives de développement durable et de leur impact commercial à long terme. Le prix de « chef de file pour la décarbonisation » vise à créer un modèle capable de pousser plus d'entreprises à réduire leurs émissions de carbone, à atteindre leurs objectifs de croissance verte et à promouvoir le développement durable. Trina Solar a remporté le prix au terme d'une compétition acharnée avec 64 autres entreprises.

Trina Solar défend depuis longtemps les principes du développement durable. S'appuyant sur ses avantages en matière de développement de produits, d'innovation technologique et de capacités de fabrication, l'entreprise est une force motrice pour le développement durable. Selon le rapport sur le développement durable établi par Trina Solar en 2022, les émissions de gaz à effet de serre par unité de production pour les produits cellulaires et modulaires ont diminué respectivement de 51 % et de 62 % en 2022 par rapport aux valeurs de référence pour 2020.

Trina Solar attache une grande importance au contrôle des émissions de carbone dans tous les aspects du cycle de vie des modules. L'entreprise est le premier fabricant de modules à obtenir la certification LCA pour ses modules de 210 mm. La gamme complète des modules Vertex de 210 mm a reçu la certification relative à l'empreinte carbone décernée par TÜV Rheinland. Les modules Vertex dominent l'industrie et favorisent le développement vert mondial en offrant des performances supérieures.

Toutes les usines mondiales de Trina Solar ont été conçues et fonctionnent en conformité avec la norme ISO 14001, et ont également réalisé des inventaires de GES conformément à la norme ISO 14064. L'usine de Trina Solar implantée à Yiwu, dans la province du Zhejiang, a obtenu la certification d'usine carboneutre (Type 1) pour 2022, une première dans ce secteur d'activité. Trina Solar a également créé un parc industriel carboneutre intégrant la production, le transport, le chargement et le stockage d'électricité dans la province du Qinghai.

Au premier semestre de 2023, Trina Solar avait expédié plus de 150 GW de modules solaires dans plus de 160 pays et régions. Les modules expédiés ont permis au monde de produire 202,5 milliards de kWh d'énergie propre, réduisant les émissions de CO 2 de 202 millions de tonnes, ce qui équivaut à la plantation de 11 milliards d'arbres.

Trina Solar, dont la mission consiste à fournir de « l'énergie solaire pour tous », s'engage à devenir le chef de file dans le domaine des solutions d'énergie solaire intelligente et à faciliter la transformation de nouveaux systèmes d'alimentation favorisant un avenir carboneutre.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2219687/image_1.jpg

SOURCE Trina Solar Co., Ltd

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : +86-21-6057-5302, [email protected]; [email protected]