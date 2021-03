La Chambre de commerce américaine au Canada (AmCham Québec) et le Conseil du Patronat du Québec (CPQ) annoncent leur collaboration afin de faciliter la réouverture prochaine de l'économie

MONTRÉAL, le 10 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce américaine au Canada (AmCham Québec) et le Conseil du Patronat du Québec annoncent qu'ils joignent leurs efforts afin de contribuer à optimiser toutes les opportunités économiques entre les entreprises américaines et canadiennes qui cherchent à faire des affaires de part et d'autre de notre frontière.

Dans le cadre de cette collaboration, les deux organisations élaborent un calendrier d'événements qui, en collaboration avec le Consulat général des États-Unis à Montréal, permettra de lier les entités économiques, politiques et tout acteur voué à dynamiser les échanges entre le Québec et les États américains.

« La dernière année a été la scène de profonds changements dans le fonctionnement de l'économie et du monde du travail. Il est maintenant temps de mobiliser tous les efforts possibles pour assurer une réouverture sécuritaire et placer tous les secteurs d'activités sur les voies de la croissance. Nous avons en commun, le CPQ et AmCham, de fédérer un grand nombre de joueurs économiques et sociaux qui partagent la même volonté de générer et entretenir un climat d'affaires favorable entre nos économies respectives », note Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

« Le Québec et un grand nombre d'États américains partagent d'importants liens commerciaux et d'investissements. Alors que s'opère une lente mais véritable réouverture de l'économie et surtout qu'une toute nouvelle administration est à la tête du gouvernement américain, il importe de faciliter la relance des activités de part et d'autre de nos frontières. Notre collaboration s'inscrit clairement dans ce sens », explique Michel Belval, président d'AMCHAM Québec.

Plusieurs démarches seront mises de l'avant, sous peu, parmi lesquelles des événements mettant en lien des gouverneurs d'États, des entités économiques et aussi des médias afin de mettre de l'avant des opportunités économiques. L'arrivée récente de la nouvelle administration américaine, dirigée par le président Biden, nécessite un nouveau regard.

À propos d'AmCham-Québec :

La Section Québec de la Chambre de commerce américaine au Canada occupe une position idéale pour répondre aux besoins des entreprises qui entretiennent des relations d'affaires et des activités commerciales au Canada et aux États-Unis. De la clarification de la politique sur la langue à l'explication des règlements sur les impôts et lois diverses des deux pays, les meilleures pratiques pour pénétrer 'l'autre marché', la Section Québec guide la vibrante et distinctive communauté d'affaires québécoise dans ses relations avec le plus important partenaire commercial du Canada. www.amchamquebec.com

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

