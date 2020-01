La ChAD crée une nouvelle direction : Relations avec les clientèles

MONTRÉAL, le 28 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Chantale Boucher s'est jointe hier à la Chambre de l'assurance de dommages (ChAD) à titre de directrice du nouveau Service des relations avec les clientèles qu'elle devra bâtir afin d'offrir, entre autres, un accompagnement en déontologie aux professionnels certifiés. Cette initiative s'inscrit dans la planification stratégique 20|23 de la ChAD dont la mise en œuvre est déjà entamée.

« La ChAD veut promouvoir les plus hauts standards de professionnalisme en encourageant les certifiés à maintenir un niveau élevé de compétences et de connaissances, indique Anne-Marie Poitras, présidente-directrice générale de la ChAD. Pour ce faire, ce nouveau Service analysera les besoins des professionnels et développera une offre d'accompagnement en déontologie distinctive et adaptée. »

Chantale Boucher œuvre dans l'industrie de l'assurance de dommages depuis plus de 25 ans. Courtier en assurance de dommages depuis 1999, Mme Boucher a travaillé au sein d'assureurs et de cabinets de courtage d'envergure tels que Dale Parizeau (aujourd'hui Lussier Dale Parizeau Assurances et services financiers) et Aviva Canada. Elle a peaufiné son expertise en décrochant le titre de Professionnel d'assurance agrée (PAA) de l'Institut d'assurance du Canada et ensuite celui de Fellow (FPAA) et de gestionnaire de risques (CRM). Avant de joindre les rangs de la ChAD, Mme Boucher a œuvré au sein d'Intact pendant 12 ans comme directrice, Développement des affaires et directrice, Réseau confiance et fournisseurs automobiles.

Détentrice d'un baccalauréat et d'une maîtrise en administration des affaires, Mme Boucher est reconnue pour sa compréhension des enjeux stratégiques liés à la distribution et son expérience dans la gestion de relations d'affaires.

Le Service comprend déjà une technicienne à l'information et aux relations avec les clientèles qui y travaille depuis le début de l'année. Forte d'une expertise de 33 ans dans l'industrie, Carole Dugré a œuvré comme courtier en assurance de dommages au cabinet Séguin Choquette Martin et Décary ass. avant d'intégrer Assurances Groupe Vézina comme coordonnatrice de la succursale de Pierrefonds.

Diplômée en relations industrielles à l'Université de Montréal, son dynamisme, ses connaissances, son écoute active et sa vaste expérience en service à la clientèle sont d'ores et déjà un atout pour les professionnels certifiés et les consommateurs.

Rappelons que la ChAD vise à être reconnue comme la référence en matière de pratiques professionnelles et comme un partenaire à valeur ajoutée, innovant et synergique d'ici 2023.

