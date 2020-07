Au comté de Lishu, dans la ville de Siping, Xi a visité la zone de démonstration et la coopérative des agriculteurs d'une base de production de matières premières alimentaires vertes. À cette l'occasion, il s'est renseigné sur la production alimentaire de la région, la protection et l'utilisation des terres noires et la façon dont ils mettent en œuvre la mécanisation agricole à grande échelle.

En 2019, Jilin a vu sa production annuelle totale grimper de 2,45 milliards de kilogrammes, passant à 38,78 milliards de kilogrammes, la croissance nette menant le pays en constituant 41,2% de son augmentation totale.

Plus tard, Xi a également visité le Siping Battle Memorial Hall (Salle commémorative de la bataille de Siping), où il a remémoré l'histoire et a rendu hommage aux martyrs de la révolution.

Rétrospectivement, Xi a visité la province de Jilin en juillet 2015 et en septembre 2018.

Revitalisation régionale

En avril 2016, le gouvernement central de la Chine a déployé de nouvelles mesures en vue de revitaliser la région du nord-est qui était aux prises avec le déclin de l'industrie, la baisse des investissements et un environnement commercial difficile. Les réformes menées depuis, appuyées par une série de politiques de soutien, ont permis de rationaliser l'administration et d'améliorer l'environnement commercial.

En 2018, lors de sa visite des provinces du Heilongjiang, du Jilin et du Liaoning, le président a appelé à de « nouveaux efforts » pour renforcer la revitalisation du nord-est de la Chine.

Pour y parvenir, Xi a déclaré que la région devrait approfondir les réformes de manière à s'attaquer aux incohérences, susciter l'innovation en faisant preuve d'un grand dynamisme, s'en tenir à la nouvelle philosophie de développement, renforcer les avantages du développement vert, intégrer profondément l'initiative Ceinture et Route (BRI) et multiplier les efforts pour améliorer les moyens de subsistance de la population.

D'autre part, s'adressant aux administrations locales, il leur a demandé de continuer à soutenir la construction écologique, ainsi que la production alimentaire, et de renforcer les avantages que procurent le développement vert. Pour terminer, et toujours dans le souci de promouvoir le développement de l'économie locale, le président a déclaré qu'il est d'une importance vitale de tirer pleinement parti des ressources et des avantages uniques de la région du nord-est.

Modernisation de l'agriculture

Dans un autre registre, le président a précisé que la modernisation de l'agriculture et la sécurité alimentaire devraient être des domaines d'intervention clés.

Dans le rapport de travail présenté au 19e Congrès national du PCC en 2017, et évoquant les questions liées à l'agriculture, aux régions rurales et aux agriculteurs, il les a qualifiées de « fondamentales pour la Chine car elles concernent directement la stabilité du pays et le bien-être de notre peuple ».

« La résolution de ces questions, a souligné Xi, doit être au cœur du programme de travail du parti, et nous devons donner la priorité au développement de l'agriculture et des régions rurales. »

L'année dernière, dans une lettre aux experts, enseignants et étudiants de plus de 50 collèges agricoles, le président a fait valoir que la Chine ne peut pas se moderniser sans moderniser son secteur agricole et rajeunir ses régions rurales, la science et la technologie jouant un rôle primordiale.

Il a demandé à des experts agricoles de venir en aide aux agriculteurs en stimulant la productivité agricole et l'innovation technologique, afin d'améliorer le niveau de vie des populations de la Chine rurale.

