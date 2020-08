L'armée chinoise, officiellement connue sous le nom d'Armée populaire de libération (APL) de la Chine, est profondément enracinée dans le peuple et entretient des liens étroits avec lui depuis sa création il y a 93 ans. « L'APL doit toujours faire partie du peuple, travailler dans son intérêt, maintenir des liens étroits et partager avec lui les bons et les mauvais moments », a déclaré le président chinois Xi Jinping dans un discours prononcé lors d'une cérémonie marquant le 90 e anniversaire de la fondation de l'APL le 1 er août 2017. « L'armée du peuple va partout où il y a des ennemis et partout où il y a du danger », a-t-il souligné. Et c'est justement ce que font les militaires cette année, aux côtés des civils, dans les « guerres que livre le peuple » contre la COVID-19 et les inondations.

« Ne reculez jamais »

Suite au déclenchement du nouveau coronavirus à Wuhan, l'épicentre de la Chine, environ 4 000 médecins militaires furent déployés dans trois hôpitaux de cette ville et, de janvier à avril, ont traité plus de 7 000 patients et sauvé de nombreuses vies.



« Nous, l'Armée populaire de libération de la Chine, avons juré de ne jamais reculer devant l'épidémie et de préserver la paix et la santé du peuple », a fait savoir Ma Ling, médecin militaire affecté à une unité de soins intensifs de l'hôpital Huoshenshan à Wuhan.



Au terme de leur mission, le personnel militaire s'est vu félicité par Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Commission militaire centrale. Dans un ordre de mention élogieuse, Xi a déclaré que l'épidémie était une « guerre et une épreuve » pour l'armée et que les troupes ont triomphé en faisant preuve d'une grande foi, de capacités scientifiques et de recherche élevées et d'un grand sacrifice.

Maintien de la sécurité du peuple

En été, des milliers de soldats de l'APL se sont lancés dans une nouvelle mission de combat face à un autre ennemi dangereux : les inondations dans plusieurs provinces bordant le fleuve Yangtsé, suite à de fortes pluies presque ininterrompues. Les niveaux des eaux tant du fleuve que des lacs adjacents ont été comparés aux inondations désastreuses de 1998.

Le président Xi a ordonné à l'APL et à la Police armée populaire (PAP) de participer activement aux efforts de sauvetage et de secours.



« Nous sommes l'armée du peuple et devrions nous battre sur la ligne de front en ce moment », a déclaré Xiao Shuai, un soldat de la PAP dans la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine.



Zhang Hongbing, un responsable du gouvernement local de la province orientale de l'Anhui, a salué les soldats et les officiers qui combattaient les inondations les qualifiant de « véritable armée du peuple ».



« Une fois que les troupes sont sur place, les habitants se sentent en sécurité », a déclaré Zhang.



Alors que la Chine poursuit ses efforts de bâtir des forces armées robustes, Xi a appelé à un engagement envers le principe de base de l'APL, à savoir « servir le peuple corps et âme ».



L'APL doit « traverser les épreuves » aux côtés du peuple et doit toujours être une armée « ayant la confiance du peuple, soutenue et aimée par le peuple », a-t-il déclaré.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=gE1HnP04k5M

SOURCE CGTN

