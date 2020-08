Lors d'une visite mercredi dans la ville de Ma'anshan, dans la province de l'Anhui à l'est de la Chine, Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, s'est rendu au parc écologique de Xuejiawa. À cette occasion, il a inspecté les suites des inondations du fleuve Yangtsé, la rénovation complète des fronts d'eau, ainsi que les travaux de protection et de restauration écologiques et environnementales.

En effet, cette visite s'inscrit dans le cadre des stratégies nationales qui ont vu la Chine accorder une place de choix aussi bien à la protection écologique qu'au développement qualitatif du bassin du fleuve Jaune, ainsi qu'au développement de la Ceinture économique du fleuve Yangtsé.



Fin novembre 2019, selon le Quotidien du peuple (People's Daily), le budget central avait alloué 123,7 milliards de yuans (17,67 milliards de dollars US) aux fins des travaux de remise en état de l'environnement dans la Ceinture économique du fleuve Yangtsé.



En visite également auprès du groupe Magang membre au groupe chinois Baowu Steel, Xi, lors d'un atelier, en a appris davantage sur la reprise du travail, la production et les activités de l'entreprise.

Au chapitre de la COVID-19, la Chine, grâce à ses immenses sacrifices et à ses efforts laborieux, a pratiquement maîtrisé l'épidémie et voit son économie se redresser progressivement.



Comme en attestent de nombreux indicateurs de mi-année, l'économie chinoise a surmonté son ralentissement induit par la propagation du virus, COVID-19, ainsi que ses répercussions, et a rebondi au deuxième trimestre.



Mercredi après-midi, Xi, rendu également au lac Chaohu à Hefei, la capitale de la province de l'Anhui, s'est adressé aux soldats et aux responsables locaux ainsi qu'aux membres du Parti à propos de l'aide à apporter pour lutter contre les inondations.

Les pluies incessantes, alors que les inondations font rage, ont relevé le niveau phréatique du lac Chaohu, l'un des cinq principaux lacs d'eau douce de Chine en importance.

En juillet, les autorités locales ont dépêché 3 000 soldats dans le cadre des efforts de secours aux victimes des inondations.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=xG4caUB4ZBw

SOURCE CGTN

