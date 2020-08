Comment ce petit village a-t-il réussi une transformation aussi stupéfiante?

Yucun, berceau et modèle

Soucieux de réduire la pauvreté en adoptant une logique de croissance économique, Yucun s'est engagé dans l'exploitation minière, à partir des années 1990, mais la prospérité qui en a résulté a entraîné un grave problème de pollution.

En 2003, le village a mis fin à sa dépendance à l'égard de « l'économie de la pierre » et s'est mis, bien que de manière hésistante, à restaurer l'écosystème local.

En août 2005, cette initiative a été saluée par Xi Jinping, alors secrétaire du Parti au sein du Comité provincial du Zhejiang du Parti communiste chinois.

Lors d'une réunion, Xi, en présence des responsables locaux, a déclaré : « Vous venez de dire que vous avez pris la décision de fermer certaines mines, une décision très judicieuse. Des eaux limpides et des montagnes luxuriantes sont des atouts inestimables. »

En 2019, le village a tiré de son activité économique un revenu brut d'environ 280 millions de yuans (40 millions de dollars US), devenant ainsi un modèle d'une approche globale de l'édification d'une société aisée dans le Zhejiang rural.

Évolution

En 2006, dans un article paru dans le Zhejiang Daily, Xi s'est attardé sur les trois étapes à franchir avant qu'on n'en arrive à établir des liens entre le développement vert et la croissance économique.

Au cours de la première phase, les citoyens ou acteurs se sont employés à s'assurer des retombées économiques rapides en ignorant la protection de l'environnement.

Lors de la deuxième phase, ils ont commencé à s'éveiller à l'importance du développement vert tout en poursuivant la logique d'une forte croissance économique.

Ce n'était qu'à la troisième phase qu'ils ont finalement pu se rendre compte que le développement vert produit du véritable « or » et que ce n'est que par le développement vert que les humains et la nature peuvent coexister harmonieusement.

Prêchons par l'exemple

Le développement vert, en Chine, n'est pas une idée vide de sens.

Afin de vaincre la pollution des cours d'eau, la Chine a lancé le programme « Master of the River » (Maître de la rivière) en 2016.

Depuis, le fleuve Yangtze, le fleuve Jaune et deux autres cours d'eau importants -- le Heilongjiang et le Nenjiang -- ont vu s'améliorer considérablement, ces dernières années, la qualité de leur eau.

Le contrôle des terres sablonneuses est une autre tâche majeure que poursuit la Chine. En 2019, une étude de la NASA a conclu qu'entre 2000 et 2017, la Chine avait été à l'origine de plus d'un quart des nouvelles étendues vertes créées dans le monde, ce qui en fait le premier contributeur mondial.

Par ailleurs, la Chine a annoncé une batterie de mesures nationales visant à orienter le développement économique vers une transition verte

Parmi ces mesures figurent la mise en place de mécanismes de compensation écologique, la modification de la Loi sur la protection de l'environnement, le déclenchement d'inspections environnementales et la perception de nouvelles taxes destinés à la protection de l'environnement.

