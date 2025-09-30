LONDRES, 30 septembre 2025 /CNW/ - La première étape des célébrations du 50e anniversaire de Linglong s'est récemment tenue en grande pompe à Londres, au Royaume-Uni. Près de 200 distributeurs d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Asie du Sud-Est et d'autres régions du monde se sont réunis pour assister à ce moment historique.

Discours de M. Wang Feng lors des festivités (PRNewsfoto/Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.)

« Au cours des cinq dernières décennies, nous avons transformé une entreprise locale en multinationale comptant sept bases de production dans le monde. Il s'agit non seulement d'une fierté pour Linglong, mais aussi d'un grand pas en avant dans la promotion de l'écosystème de la mobilité mondiale », a déclaré Wang Feng, président de Linglong Tire, dans son discours de célébration.

M. Wang a ensuite passé en revue le parcours de l'entreprise, depuis sa création jusqu'à sa position d'acteur de premier plan dans l'industrie mondiale des pneus, dans le rapport spécial sur le 50e anniversaire de Linglong Tire. En outre, M. Xu Yongchao, vice-président de Linglong Tire, a détaillé la structure mondiale de l'entreprise et les progrès de ses performances sur les principaux marchés mondiaux. Andreas, directeur technique de Linglong Allemagne, a présenté les innovations de l'entreprise en matière de R & D relative aux pneus et de plans de produits futurs.

Tout au long de ses 50 années de développement, Linglong a toujours cru que la coopération gagnant-gagnant était la pierre angulaire d'une croissance durable. Au cours de la célébration, l'entreprise a remis quatre catégories de prix à des partenaires intermédiaires mondiaux, rendant ainsi hommage à ceux qui se sont battus aux côtés de Linglong pour explorer ensemble des marchés.

M. Wang a ajouté : « Le parcours de Linglong Tire n'aurait pas été possible sans le soutien solide de nos partenaires. Vous êtes l'atout le plus précieux de Linglong. » De nombreux représentants des distributeurs sont montés sur scène pour recevoir leurs prix et évoquer une histoire de croissance commune avec Linglong. Un grand nombre d'invités ont souligné que Linglong ne se contentait pas de fournir des produits de qualité, mais mettait aussi l'accent sur la cocréation de valeur avec ses partenaires.

Pour couronner les festivités, Linglong a invité ses partenaires à assister au match de Chelsea contre Brighton, un clin d'œil aux valeurs de la marque à travers le langage universel du sport. La passion et l'engagement sur le terrain ont fait écho aux cinq décennies de Linglong en quête d'excellence. En marge du terrain, les logos de la marque Linglong ont accompagné avec éclat le match passionnant de Chelsea. Au-delà d'une intégration profonde de la marque dans la scène sportive, cette démarche stratégique permet à Linglong de faire résonner sa valeur auprès des principaux détenteurs internationaux de droits de propriété intellectuelle.

De la « fabrication » à la « fabrication intelligente », Linglong continuera d'accroître ses investissements dans la R & D et l'innovation, en incluant la sécurité, la durabilité et l'intelligence dans l'ADN de ses produits. Du « local » au « mondial », l'entreprise va approfondir ses opérations internationales pour mettre en avant la puissance des marques chinoises sur la scène mondiale!

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2786252/news_photo.jpg

SOURCE Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.

CONTACT : Shihui Wang, [email protected]