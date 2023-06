La plateforme procédera à un investissement initial de 200 M$ AU (178 M$ CA) au cours des trois prochaines années

La CEFC et la CDPQ deviennent par ailleurs actionnaires minoritaires de Gunn Agri Partners, qui assurera la gestion des terres acquises

Une première ferme spécialisée dans la culture en rangs a été acquise en Nouvelle-Galles du Sud

SYDNEY et MONTRÉAL, le 20 juin 2023 /CNW/ - La Clean Energy Finance Corporation (CEFC), une banque verte appartenant au gouvernement australien, et la CDPQ, un groupe mondial d'investissement, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat stratégique axé sur les terres agricoles en Australie, et l'acquisition d'une ferme spécialisée dans la culture en rangs située en Nouvelle-Galles du Sud. Cette nouvelle plateforme disposera de 200 M$ AU (178 M$ CA) en vue d'acquérir au cours des trois prochaines années des actifs dont la gestion sera confiée à Gunn Agri Partners, un important gestionnaire australien de terres agricoles, dans lequel la CDPQ et la CEFC détiendront une participation minoritaire.

Gunn Agri Partners a été fondée par un groupe de professionnels de l'agriculture et de l'investissement cumulant des décennies d'expérience sur le terrain dans les domaines de la propriété et de la gestion agricoles. Avec son approche de gestion durable des terres, la société déploie des équipes opérationnelles adaptées et spécialisées dans les collectivités où ses actifs sont situés. Ce nouveau partenariat permettra à Gunn Agri Partners de renforcer sa présence sur le marché australien.

Le premier actif acquis par la plateforme couvre 1 200 hectares de cultures arables et de surfaces propices au pâturage et à la conservation. Le climat de la région permet d'exploiter différentes cultures d'été et d'hiver, comme les céréales, les oléagineux, les légumineuses et le coton en culture sèche.

« Cet investissement de la CDPQ est une très bonne nouvelle pour le marché australien, puisqu'il contribuera à démontrer le potentiel des capitaux institutionnels pour stimuler la décarbonation de l'agriculture. Une économie net-zéro passera notamment par une agriculture durable, et les occasions d'investissements sont à notre avis énormes », a déclaré Heechung Sung, cheffe du capital naturel à la CEFC. « En favorisant l'injection de nouveaux capitaux nécessaires dans ce secteur, notre partenariat avec la CDPQ contribuera à soutenir les efforts de décarbonation des agriculteurs tout en leur permettant d'augmenter leur production et de rester concurrentiels à l'échelle mondiale. La plateforme présentera aux agriculteurs les meilleures pratiques d'exploitation durable dans de nombreuses régions, tous types de production et de climats confondus, ce qui les aidera à réduire leur empreinte carbone. »

« Avec ce partenariat, qui s'inscrit dans notre stratégie de Gestion durable des terres, nous réaffirmons notre engagement à investir aux côtés d'organisations qui œuvrent concrètement en faveur du développement durable dans le secteur agricole en contribuant à sa décarbonation », a déclaré Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ. « L'expérience de la CEFC et de la CDPQ, conjuguée au savoir-faire reconnu de Gunn Agri Partners en tant qu'opérateur, nous permettra d'agréger et de gérer des terres agricoles sur un marché australien attrayant, conformément aux pratiques de l'agriculture régénératrice. »

Établie en 2020 au sein du portefeuille Infrastructures, l'initiative de Gestion durable des terres de la CDPQ vise la réalisation d'investissements dans le secteur agricole qui auront des retombées positives à long terme sur l'environnement et qui respectent les normes ESG les plus rigoureuses, ce qui cadre avec les aspirations de la CEFC en matière de développement durable.

« Nous cherchons toujours à être entièrement en phase avec les investisseurs, à saisir les occasions au bon moment ainsi qu'à développer et à exploiter nos actifs en gardant le cap sur le développement durable : c'est dans l'ADN de notre entreprise, et je suis très fier de constater que les résultats sont probants. Gunn Agri Partners a été fondée en 2013 et possède plus de 2,5 millions d'acres de pâturages et de forêts dans le nord de l'Australie, et elle est en bonne voie d'atteindre ses rendements cibles », a déclaré Bill Gunn, président fondateur de Gunn Agri Partners. « Notre deuxième stratégie, axée sur la culture en rangs, est entièrement en place et dépasse les objectifs de rendement attendu jusqu'à présent. Notre stratégie de cultures permanentes est elle aussi pleinement déployée et fait désormais l'objet d'investissements complémentaires. »

À PROPOS DE LA CEFC

La CEFC est un investisseur spécialisé qui est au cœur des démarches de l'Australie visant un avenir prospère et sobre en émissions. Forte d'un excellent bilan en matière d'investissements, elle est déterminée à accélérer la transition vers zéro émission nette en Australie d'ici 2050. En relevant certains des plus gros défis du pays en matière d'émissions, elle comble des lacunes du marché et fait équipe avec des investisseurs, visionnaires et chefs de file du secteur pour attirer de nouveaux investissements importants là où ils auront le plus d'impact. La CEFC investit au nom du gouvernement australien et vise constamment à générer des rendements positifs pour les contribuables.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2022, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 402 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

À PROPOS DE GUNN AGRI PARTNERS

Gunn Agri Partners est un gestionnaire d'actifs agricoles australien avec un portefeuille sous gestion et des engagements qui s'élèvent à plus de 750 M$ AU. La société assure la gestion des plateformes Transforming Farming, Wilga et Wollemi, des investissements qui intègrent des pratiques agricoles régénératrices et la gestion d'actifs de capital naturel en combinaison avec une agriculture commerciale.

