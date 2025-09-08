MONTRÉAL et SYDNEY, le 8 sept. 2025 /CNW/ - La CEFC et le groupe mondial d'investissement La Caisse (anciennement connu sous le nom CDPQ) ont lancé une plateforme agricole diversifiée à grande échelle, d'une valeur de 250 M$ AU, pour générer des unités australiennes de crédits carbone (ACCU) de haute qualité, pour laquelle Rio Tinto sera l'acheteur principal.

La Caisse a investi 200 M$ AU et la CEFC s'est engagée à verser 50 M$ AU pour créer la plateforme Meldora (Meldora), gérée par Gunn Agri Partners (GAP), un gestionnaire d'actifs agricoles et de capital naturel australien. Meldora a acquis son premier actif, une exploitation agricole extensive irriguée de plus de 15 000 hectares dans le Queensland central.

Meldora combinera une production agricole durable à des plantations environnementales à grande échelle dans le cadre du programme d'ACCU, soutenue par un engagement à long terme de Rio Tinto pour une portion des unités produites, créant ainsi des avantages économiques et environnementaux. Selon la méthodologie de plantation environnementale pour les crédits carbone ACCU, la végétation indigène doit être plantée et maintenue pendant au moins 25 ans dans le cadre de certains projets, et jusqu'à un siècle pour d'autres, ce qui procure une séquestration du carbone à long terme et des avantages pour la biodiversité.

Cet investissement favorisera l'intégration d'une production agricole australienne durable avec la restauration de la végétation locale qui génère des crédits carbone, assure une séquestration du carbone et soutient les efforts du secteur pour rester concurrentiel dans une économie mondiale carboneutre.

Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef, Infrastructures et Investissement durable à La Caisse, a déclaré : « Cet investissement est un pas en avant dans la promotion d'une agriculture résiliente adaptée au climat en Australie, tout en offrant une valeur environnementale et économique mesurable. Cette nouvelle collaboration avec la CEFC et GAP, combinée à la participation de Rio Tinto comme acheteur principal, renforce notre confiance dans la capacité de croissance de notre plateforme. Cela reflète l'engagement de La Caisse en faveur de l'utilisation durable des terres et notre ambition plus large d'atteindre un portefeuille net-zéro, alors que nous nous positionnons tôt dans un marché en pleine croissance pour des crédits carbone de haute qualité. »

L'investissement de La Caisse souligne l'intérêt croissant à l'échelle mondiale pour l'agrostockage de carbone et l'agriculture durable en tant que catégorie d'actifs de grande valeur.

Heechung Sung, chef du capital naturel de la CEFC, a déclaré : « Cette initiative représente un investissement à long terme dans la nature et les stratégies de gestion durable des terres pour l'agriculture en Australie. C'est un grand privilège de pouvoir à nouveau travailler avec La Caisse et GAP pour investir dans cette stratégie, et aux côtés de Rio Tinto, qui a démontré son engagement à long terme à investir dans des crédits carbone de haute intégrité.

En adoptant un modèle intégré de gestion durable des terres, cette stratégie peut produire des denrées agricoles de haute qualité tout en augmentant la biodiversité, en améliorant les écosystèmes et en générant des revenus liés au carbone grâce à l'investissement dans la restauration de paysages naturels.

Les pratiques agricoles durables sur les terres australiennes ouvrent la voie à un avenir plus résilient et à de meilleurs résultats en environnement pour le secteur. Grâce à une méthode rigoureuse de plantations environnementales qui soutient également la biodiversité, ces crédits carbone pourraient se vendre à un prix supérieur sur le marché. Cela renforce le rôle des solutions fondées sur la nature dans l'action climatique et souligne la valeur croissante de la gestion durable des terres et des investissements dans la restauration des arbres et de la végétation, alors que nous passons à une économie à faibles émissions de carbone. »

Bradley Wheaton, directeur général adjoint de Gunn Agri Partners, a conclu : « L'ampleur de cet investissement et la portée de la plateforme Meldora lui confèrent une ambition unique en intégrant la restauration de végétation indigène au sein d'un investissement agricole de qualité institutionnelle. Ce modèle d'investissement diversifié, grâce à des solutions d'irrigation, à la culture en terres non irriguées et à la production de crédits carbone, vient redéfinir l'avenir de l'agriculture. »

À PROPOS DE LA CAISSE

À La Caisse, auparavant connue sous la marque CDPQ, nous investissons depuis 60 ans avec un double mandat : celui de générer des rendements optimaux à long terme pour nos 48 déposants, qui représentent plus de 6 millions de Québécois.es, tout en contribuant au développement économique du Québec.

Comme groupe mondial d'investissement, nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2025, l'actif net de La Caisse s'élevait à 496 G$ CA. Pour en savoir plus, visitez le site lacaisse.com et consultez nos pages LinkedIn ou Instagram.

La Caisse est une marque de commerce propriété de la Caisse de dépôt et placement du Québec, protégée au Canada et dans d'autres juridictions, et utilisée sous licence par ses filiales.

À PROPOS DE LA CEFC

La CEFC est l'investisseur australien spécialisé dans le climat, qui contribue à la réduction des émissions dans la course vers la carboneutralité d'ici 2050. Nous investissons dans les plus récentes technologies pour générer, stocker, gérer et transmettre de l'énergie propre. Nos programmes de financement d'actifs à taux réduit permettent à un plus grand nombre d'Australiens de s'engager sur la voie du développement durable, à la maison et sur la route. Le capital de la CEFC soutient également la transformation vers la carboneutralité de notre capital naturel, de nos infrastructures, de nos biens immobiliers et des secteurs des ressources, tout en fournissant des capitaux essentiels aux entreprises émergentes des technologies climatiques de demain. Avec un accès à plus de 32 G$ du gouvernement australien, nous investissons pour obtenir un rendement positif pour les contribuables.

À PROPOS DE GUNN AGRI PARTNERS (GAP)

Fondée en 2013, Gunn Agri Partners est dirigée par une équipe de professionnels hautement qualifiés des secteurs de l'agriculture et de l'investissement, qui gère plus de 1,1 G$ d'actifs et d'engagements. Ces professionnels combinent des décennies d'expérience en gestion de placements institutionnels et en gestion d'actifs agricoles et de capital naturel.

Gunn Agri Partners adopte un cadre de travail de pointe qui intègre la durabilité dans la conception et la mise en œuvre de ses stratégies, ainsi qu'une obligation de rendre compte de manière transparente par rapport aux objectifs de ses investisseurs. Les stratégies d'investissement actuellement gérées par Gunn Agri Partners comprennent les cultures en rangs, l'horticulture, l'agriculture mixte, l'élevage et le capital naturel. Pour plus d'information, visitez le www.gunnagri.com.

À PROPOS DE RIO TINTO

Rio Tinto exerce ses activités dans 35 pays où ses 60 000 employés s'efforcent de trouver de meilleures façons de fournir les matériaux dont le monde a besoin. Notre portefeuille comprend du minerai de fer, du cuivre, de l'aluminium et un éventail d'autres minéraux et matériaux essentiels à la croissance et à la prospérité des personnes, des communautés et des pays ainsi qu'aux efforts mondiaux visant à éliminer les émissions de carbone.

Forte de plus de 150 années d'expérience en exploitation minière et en traitement des ressources, l'entreprise s'appuie sur cette expérience pour guider chacune de ses actions. Nous avons placé les changements climatiques au cœur de notre stratégie, en nous engageant à réduire nos émissions de 50 % dans les champs d'application 1 et 2 d'ici 2030 et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Nous combinons les investissements dans les matières premières qui permettent la transition énergétique avec des actions visant à décarboner nos opérations et nos chaînes de valeur.

