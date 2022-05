L'engagement de la CDPQ dans la facilité de financement de premier rang d'Everstream, qui totalise 150 M$ US (190 M$ CA), soutiendra l'expansion du réseau de fibre destiné aux entreprises de la société dans les régions du Midwest et du littoral de l'Atlantique des États-Unis.

Cet engagement s'inscrit dans le cadre du refinancement annoncé précédemment de plus de 1 G$ US de l'entente globale de financement par emprunt d'Everstream, qui comprend des tranches senior et subordonnée.

MONTRÉAL, le 5 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un groupe mondial d'investissement, a annoncé aujourd'hui un investissement de 150 M$ US (190 M$ CA) dans une facilité de financement de premier rang, offert par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, CDPQ Revenu Fixe VIII Inc., à Everstream Solutions, une société américaine de télécommunications à fibre optique pour les entreprises. La transaction fait partie d'un modèle de financement hybride de société exploitante/société de portefeuille visant à refinancer les facilités de crédit existantes d'Everstream et à offrir un capital flexible pour favoriser la croissance et la densification du réseau dans les régions du Midwest et du littoral de l'Atlantique des États-Unis.

Fondée en 2014 et ayant son siège social à Cleveland, en Ohio, Everstream offre des solutions de connectivité à fibre optique de grande capacité et à faible latence pour les moyennes et grandes entreprises. Ayant connu une importante croissance dans les dernières années, le réseau de fibre optique d'Everstream s'étend maintenant sur plus de 27 000 miles et compte plus de 5 000 emplacements de réseau et de connexion offerts dans 63 centres de données répartis dans 10 États.

« Avec nos partenaires financiers qui comprennent bien ce que nous faisons et qui mettent l'accent sur la croissance à long terme d'Everstream, nous pouvons bâtir des infrastructures essentielles et déployer un plus grand réseau de fibre optique pour nos entreprises clientes afin de créer une valeur durable », a déclaré Brett Lindsey, chef de la direction d'Everstream. « Grâce au soutien d'un groupe diversifié de banques et d'investisseurs institutionnels incluant la CDPQ dans le cadre de notre nouvelle entente de financement par emprunt, nous avons hâte de propulser la prochaine étape de notre croissance. »

« La nécessité de répondre à la demande croissante en matière de capacité et de connectivité et d'étendre les infrastructures numériques dans les zones rurales et urbaines est cruciale pour permettre aux entreprises de faire face à la concurrence dans l'économie d'aujourd'hui », a déclaré Marc Cormier, premier vice-président et chef du Revenu fixe de la CDPQ. « Nous sommes heureux d'appuyer, avec un groupe de prêteurs reconnus, la stratégie d'Everstream visant à élargir ses marchés cibles et à densifier son réseau de haute qualité afin d'offrir encore plus de services de fibre optique aux entreprises américaines. »

La CDPQ se joint à un groupe de banques et d'investisseurs institutionnels pour soutenir Everstream, lequel comprend le propriétaire AMP Capital.

À propos d'Everstream®

Everstream a relevé la barre en matière de connectivité des entreprises en proposant un réseau de fibre optique destiné aux entreprises, lequel offre la rapidité, la fiabilité, l'envergure et la performance qu'exigent les entreprises d'aujourd'hui. Avec plus de 27 000 miles de fibre optique et des débits pouvant atteindre 100 Gbps, le réseau d'Everstream offre des services robustes aux entreprises, dont l'Internet, le réseau WAN, la connexion à des centres de données et la fibre optique noire. Grâce à son approche qui consiste à montrer l'exemple, Everstream est un partenaire prisé qui se consacre au succès de ses clients d'affaires. Pour en savoir plus, consultez le everstream.net.

À PROPOS DE LA CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 419,8 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

